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    Девять машин, пожар, десяток пострадавших. МВД показало, что натворил один автобус в Курске

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    9 комментариев

    Автор: МВД МЕДИА / YouTube

    Стали известны подробности массовой аварии с пожаром в Курске, в которой участвовали сразу два автобуса. Помощь медиков потребовалась десятку человек, в том числе детям.

    В 11:30 27 марта на улице Дзержинского 23-летний водитель автобуса ЛиАЗ врезался в стоявший УАЗ под управлением 48-летнего водителя, а затем — в KIA Rio, сообщает «МВД Медиа». После этого он столкнулся еще с пятью стоявшими рядом машинами, затем наехал на ограждение и врезался в лоб автобусу «Волгабас», стоявшему на остановке.

    В общей сложности зафиксировали девять машин, участвовавших в аварии. Несколько легковых авто в результате загорелись.

    Пострадали в ДТП 10 человек, среди них двое детей. Причины и обстоятельства аварии выясняет полиция. Ранее в областном правительстве со ссылкой на Минтранс региона сообщали, что, по предварительным данным, у автобуса отказали тормоза на спуске. Было возбуждено уголовное дело об оказании небезопасных услуг.

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    Комментарии 9

    Гость27 Мар 2024 в 17:02
    ISIS
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