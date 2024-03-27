Девять машин, пожар, десяток пострадавших. МВД показало, что натворил один автобус в Курске

Автор: МВД МЕДИА / YouTube
Стали известны подробности массовой аварии с пожаром в Курске, в которой участвовали сразу два автобуса. Помощь медиков потребовалась десятку человек, в том числе детям.
В 11:30 27 марта на улице Дзержинского 23-летний водитель автобуса ЛиАЗ врезался в стоявший УАЗ под управлением 48-летнего водителя, а затем — в KIA Rio, сообщает «МВД Медиа». После этого он столкнулся еще с пятью стоявшими рядом машинами, затем наехал на ограждение и врезался в лоб автобусу «Волгабас», стоявшему на остановке.
В общей сложности зафиксировали девять машин, участвовавших в аварии. Несколько легковых авто в результате загорелись.
Пострадали в ДТП 10 человек, среди них двое детей. Причины и обстоятельства аварии выясняет полиция. Ранее в областном правительстве со ссылкой на Минтранс региона сообщали, что, по предварительным данным, у автобуса отказали тормоза на спуске. Было возбуждено уголовное дело об оказании небезопасных услуг.