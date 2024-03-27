Девять машин, пожар, десяток пострадавших. МВД показало, что натворил один автобус в Курске

Стали известны подробности массовой аварии с пожаром в Курске, в которой участвовали сразу два автобуса. Помощь медиков потребовалась десятку человек, в том числе детям.

В 11:30 27 марта на улице Дзержинского 23-летний водитель автобуса ЛиАЗ врезался в стоявший УАЗ под управлением 48-летнего водителя, а затем — в KIA Rio, сообщает «МВД Медиа». После этого он столкнулся еще с пятью стоявшими рядом машинами, затем наехал на ограждение и врезался в лоб автобусу «Волгабас», стоявшему на остановке.