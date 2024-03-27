Автобус без тормозов протаранил машины и другой автобус в Курске. Случился пожар

Массовая авария с участием двух автобусов закончилась пожаром в Курске 27 марта . Несколько человек получили травмы.

Около 11:30 на улице Дзержинского в Курске столкнулись два автобуса и два автомобиля. По предварительным данным, у рейсового автобуса ЛиАЗ 2011 года выпуска на спуске отказали тормоза, сообщает пресс-служба правительства Курской области со ссылкой на региональный Минтранс. Автобус протаранил две машины и врезался в лоб автобусу Volgabus.

От удара загорелись автомобили УАЗ и LADA Largus, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Курской области. Пожар потушили. ДТП обошлось без жертв, но есть пострадавшие. «С ними работают медики», — добавляют в телеграм-канале правительства области. Количество пострадавших не уточняется.