Автобус без тормозов протаранил машины и другой автобус в Курске. Случился пожар

МЧС Курской области
Массовая авария с участием двух автобусов закончилась пожаром в Курске
Около 11:30 на улице Дзержинского в Курске столкнулись два автобуса и два автомобиля. По предварительным данным, у рейсового автобуса ЛиАЗ
От удара загорелись автомобили УАЗ и LADA Largus, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Курской области. Пожар потушили. ДТП обошлось без жертв, но есть пострадавшие. «С ними работают медики», — добавляют в телеграм-канале правительства области. Количество пострадавших не уточняется.
По факту произошедшего возбудили уголовное дело по