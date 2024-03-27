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    Автобус без тормозов протаранил машины и другой автобус в Курске. Случился пожар

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    5 комментариев

    МЧС Курской области

    Массовая авария с участием двух автобусов закончилась пожаром в Курске 27 марта. Несколько человек получили травмы.

    Фото: правительство Курской области
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    Около 11:30 на улице Дзержинского в Курске столкнулись два автобуса и два автомобиля. По предварительным данным, у рейсового автобуса ЛиАЗ 2011 года выпуска на спуске отказали тормоза, сообщает пресс-служба правительства Курской области со ссылкой на региональный Минтранс. Автобус протаранил две машины и врезался в лоб автобусу Volgabus.

    Фото: СУ СК РФ по Курской области
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    От удара загорелись автомобили УАЗ и LADA Largus, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Курской области. Пожар потушили. ДТП обошлось без жертв, но есть пострадавшие. «С ними работают медики», — добавляют в телеграм-канале правительства области. Количество пострадавших не уточняется.

    По факту произошедшего возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание небезопасных услуг), сообщает СК РФ по региону.

    Фото: правительство Курской области
    Фото: СУ СК РФ по Курской области

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    Комментарии 5

    Гость27 Мар 2024 в 13:25
    Почти как в Балтиморе!
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