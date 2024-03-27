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    Петербуржец получил семь лет за сексуальное насилие над младшими школьниками

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    Петербуржца признали виновным в насильственных действиях сексуального характера в отношении детей младшего школьного возраста. Приговор 40-летнему Дмитрию Баскову огласил Санкт-Петербургский городской суд. Процесс проходил в закрытом режиме.

    Как 27 марта сообщает Объединенная пресс-служба судов города, от действий мужчины пострадали двое детей, 8 и 9 лет. По данным «Фонтанки», Басков в капроновых колготках творил в их присутствии непристойное. Уголовное дело было возбуждено в конце апреля прошлого года.

    Суд приговорил мужчину к семи годам лишения свободы в колонии строгого режима. В течение десяти лет ему запрещено заниматься деятельностью, связанной с работой с несовершеннолетними детьми в любой организационно-правовой форме. Вину он не признал.

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