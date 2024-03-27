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    На аукционе продадут партбилет и медаль Свободы Михаила Горбачёва

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    На аукционе в четверг, 28 марта, продадут партбилет уже не существующей объединенной социал-демократической партии Михаила Горбачёва и Филадельфийскую медаль Свободы, врученную первому и последнему президенту СССР в США. Об этом стало известно сегодня из данных аукционного дома «Литфонд».

    Фото: litfund.ru
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    Торги за партбилет начнутся с 200 тысяч рублей. Документ за номером 0001 выдала Михаилу Горбачёву Российская объединенная социал-демократическая партия в 2000 году. Она была упразднена в ноябре 2001 года.

    Фото: litfund.ru
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    Стартовая цена медали Свободы500 000 рублей. Горбачев стал 26-м ее лауреатом. Такую награду ежегодно присуждает Национальный центр Конституции США «лицам и организациям в знак признания их лидерства и стремления к свободе».

    Бывший генсек Центрального комитета Коммунистической партии Советского Союза, единственный президент СССР Михаил Горбачёв ушел из жизни 30 августа 2022 года в Москве. Политику был 91 год.

    Фото: litfund.ru
    Фото: litfund.ru

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    АукционМихаил ГорбачевЛитфонд
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