На аукционе продадут партбилет и медаль Свободы Михаила Горбачёва

На аукционе в четверг, 28 марта, продадут партбилет уже не существующей объединенной социал-демократической партии Михаила Горбачёва и Филадельфийскую медаль Свободы, врученную первому и последнему президенту СССР в США. Об этом стало известно сегодня из данных аукционного дома «Литфонд».
Торги за партбилет начнутся с 200 тысяч рублей. Документ за номером 0001 выдала Михаилу Горбачёву Российская объединенная социал-демократическая партия в 2000 году. Она была упразднена в ноябре 2001 года.
Стартовая цена медали Свободы —
Бывший генсек Центрального комитета Коммунистической партии Советского Союза, единственный президент СССР Михаил Горбачёв ушел из жизни 30 августа 2022 года в Москве. Политику был