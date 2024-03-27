На аукционе продадут партбилет и медаль Свободы Михаила Горбачёва

На аукционе в четверг, 28 марта, продадут партбилет уже не существующей объединенной социал-демократической партии Михаила Горбачёва и Филадельфийскую медаль Свободы, врученную первому и последнему президенту СССР в США. Об этом стало известно сегодня из данных аукционного дома «Литфонд».

Торги за партбилет начнутся с 200 тысяч рублей. Документ за номером 0001 выдала Михаилу Горбачёву Российская объединенная социал-демократическая партия в 2000 году. Она была упразднена в ноябре 2001 года.

Стартовая цена медали Свободы — 500 000 рублей . Горбачев стал 26-м ее лауреатом. Такую награду ежегодно присуждает Национальный центр Конституции США «лицам и организациям в знак признания их лидерства и стремления к свободе».