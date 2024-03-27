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    В Петербурге девочка пожаловалась на рукоблуда в метро. Задержан режиссёр, отсидевший за педофилию

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    22 комментария

    Меньше года провёл на свободе петербургский режиссёр и видеооператор после приговора за развращение несовершеннолетней. В отдел его привел слишком близкий контакт с 14-летней девочкой в метро. Подробности стали известны ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 27 марта.

    Девочка обратилась за помощью к полицейским на станции «Улица Дыбенко» накануне около семи вечера. По её словам, в вагоне с ней настойчиво пытался познакомиться темноволосый высокий мужчина лет 35. Он вовлекал в беседу, делился никнеймом в соцсети и распускал руки, касаясь интимных мест.

    Подходящего под описание человека задержали на станции «Достоевская». Это 37-летний житель Невского района, его увезли в отдел полиции. Попадать в поле зрения правоохранительных органов ему не впервой, его уже задерживали в апреле 2021 года. Тогда он был режиссёром небольшой студии, снимающей рекламные ролики и короткометражки, и ему вменили «порнопробы», устроенные 13-летней школьнице. Согласно материалам, он уговорил девочку прислать ему обнажённые снимки и поделился своими. Его заключили под стражу. Вину он признавал. В феврале 2023 года суд приговорил его к трём годам лишения свободы. По предварительным данным, с учётом проведённого в СИЗО времени мужчина вышел на свободу в мае прошлого года.

    Пока задержанный получил протокол о мелком хулиганстве. Родители девочки написали заявление, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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    Комментарии 22

    Гость27 Мар 2024 в 10:39
    это болезнь
    +0−0
    Гость27 Мар 2024 в 10:38
    Это новая элита!!
    +1−1
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