В Петербурге девочка пожаловалась на рукоблуда в метро. Задержан режиссёр, отсидевший за педофилию

Меньше года провёл на свободе петербургский режиссёр и видеооператор после приговора за развращение несовершеннолетней. В отдел его привел слишком близкий контакт с 14-летней девочкой в метро. Подробности стали известны ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 27 марта.



Девочка обратилась за помощью к полицейским на станции «Улица Дыбенко» накануне около семи вечера. По её словам, в вагоне с ней настойчиво пытался познакомиться темноволосый высокий мужчина лет 35. Он вовлекал в беседу, делился никнеймом в соцсети и распускал руки, касаясь интимных мест.

