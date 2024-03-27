В Петербурге девочка пожаловалась на рукоблуда в метро. Задержан режиссёр, отсидевший за педофилию

Меньше года провёл на свободе петербургский режиссёр и видеооператор после приговора за развращение несовершеннолетней. В отдел его привел слишком близкий контакт с
Девочка обратилась за помощью к полицейским на станции «Улица Дыбенко» накануне около семи вечера. По её словам, в вагоне с ней настойчиво пытался познакомиться темноволосый высокий мужчина лет 35. Он вовлекал в беседу, делился никнеймом в соцсети и распускал руки, касаясь интимных мест.
Подходящего под описание человека задержали на станции «Достоевская». Это
Пока задержанный получил протокол о мелком хулиганстве. Родители девочки написали заявление, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.