АвтоВАЗ собрался зарегистрировать 8 новых товарных знаков

АвтоВАЗ намерен зарегистрировать знаки Altra, Astera, Azimut, Gravis, Merida, Retiva, Tarusa и XTour для вероятных будущих моделей. Соответствующая заявка уже подана в Роспатент.
Как сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу АвтоВАЗа 26 марта, регистрация товарных знаков заранее и «с запасом» является обычной практикой. При этом автопроизводитель не раскрыл, какие именно наименования будут использованы для новых продуктов.
Сейчас АвтоВАЗ выпускает модели Granta, Vesta и Niva. В мае начнется серийное производство автомобилей семейства Largus, а в третьем квартале — модели бизнес-класса Lada Aura.
Ранее АвтоВАЗ вернул бывший завод Nissan в Петербурге государству. В 2023 году автопроизводитель обещал перезапустить производство, но в феврале 2024-го решил иначе. Перед этим завод, переименованный АвтоВАЗом в «Лада Санкт-Петербург», сменил название на «Автозавод Санкт-Петербург», его владельцы теперь скрыты, однако в ЕГРЮЛ есть сообщение о внесении изменений в сведения об учредителях. При этом пост генерального директора продолжил занимать бывший советник главы АвтоВАЗа Максима Соколова Иван Миронов.