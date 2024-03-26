АвтоВАЗ собрался зарегистрировать 8 новых товарных знаков

АвтоВАЗ намерен зарегистрировать знаки Altra, Astera, Azimut, Gravis, Merida, Retiva, Tarusa и XTour для вероятных будущих моделей. Соответствующая заявка уже подана в Роспатент.



Как сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу АвтоВАЗа 26 марта, регистрация товарных знаков заранее и «с запасом» является обычной практикой. При этом автопроизводитель не раскрыл, какие именно наименования будут использованы для новых продуктов.

Сейчас АвтоВАЗ выпускает модели Granta, Vesta и Niva. В мае начнется серийное производство автомобилей семейства Largus, а в третьем квартале — модели бизнес-класса Lada Aura.