Чайки упорно катаются на льдинах именно под окнами Военно-морской академии

«Чайки показывают мастер-класс по катанию на льдинах у Военно-морской академии СПб. Они толпой оккупируют любые плывущие по воде куски льда где-то в районе Кантемировского моста и с довольным видом сплавляются на них до Ушаковского моста. Потом улетают на поиски новой «бригантины», и история повторяется. Они развлекаются так?» — задаётся вопросом фотограф.

Льда на Неве сейчас почти нет. Как поясняет СЗ УГМС, обычно вскрытие льда происходит сверху вниз по течению, то есть в направлении, обратном замерзанию: сначала лед разрушается в самом истоке у Ладоги, затем на остальной части реки. Обычная последовательность вскрытия может быть нарушена работой ледоколов и сбросом теплых сточных вод. За несколько дней Нева освобождается от собственного льда — это период речного ледохода. Потом некоторое время остаётся свободной ото льда — пока не вскрывается Ладожское озеро. И тогда начинается озерный ледоход. Обычно в Неву поступает всего 1–2% этого льда, преимущественно из бухты Петрокрепость, остальной лед тает на месте.

