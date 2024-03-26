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    Чайки упорно катаются на льдинах именно под окнами Военно-морской академии

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    Фото: Марина Савиных / vk.com/bird_spb
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    Забавную сценку с участием птиц заметила петербурженка Марина, действие происходит в Большой Невке, между Петроградской и Выборгской сторонами. Фотографии и видео Марины опубликовало 26 марта сообщество «Птицы СПб и России».

    «Чайки показывают мастер-класс по катанию на льдинах у Военно-морской академии СПб. Они толпой оккупируют любые плывущие по воде куски льда где-то в районе Кантемировского моста и с довольным видом сплавляются на них до Ушаковского моста. Потом улетают на поиски новой «бригантины», и история повторяется. Они развлекаются так?» — задаётся вопросом фотограф.

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    Льда на Неве сейчас почти нет. Как поясняет СЗ УГМС, обычно вскрытие льда происходит сверху вниз по течению, то есть в направлении, обратном замерзанию: сначала лед разрушается в самом истоке у Ладоги, затем на остальной части реки. Обычная последовательность вскрытия может быть нарушена работой ледоколов и сбросом теплых сточных вод. За несколько дней Нева освобождается от собственного льда — это период речного ледохода. Потом некоторое время остаётся свободной ото льда — пока не вскрывается Ладожское озеро. И тогда начинается озерный ледоход. Обычно в Неву поступает всего 1–2% этого льда, преимущественно из бухты Петрокрепость, остальной лед тает на месте.

    Фото: Марина Савиных / vk.com/bird_spb

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