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    Пусечка, а где мои права? Суды Петербурга предупредили о новом виде мошенничества

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    Прекращение дела о лишении прав за 80 тысяч рублей. Такое предложение поступило петербургской семье, но это оказались мошенники. В пресс-службе судов во вторник, 26 марта, предупредили о новом способе обмана.

    Пресс-секретарь Дарья Лебедева в посте под заголовком «Пусечка, а где мои права?» рассказала такую историю: мужчина сел пьяным за руль, его остановили сотрудники ГИБДД. Материалы направили в суд, нарушителю оставалось лишь ждать решения о лишении прав и штраф. Однако его возлюбленная нашла выход из ситуации.

    В Telegram женщине написал неизвестный. Он заявил, что за 80 тысяч рублей мировой судья прекратит производство по делу и вернет мужчине права. Злоумышленник отметил, что он якобы находится «в непосредственной близости с судьей». В качестве доказательств женщине скинули постановление суда. Так и убедили: дама отправила деньги и заявила любимому, что вопрос решен.

    Однако позже мужчина увидел на Госуслугах настоящее постановление суда о лишении прав и штрафе. На его вопрос: «А где же мои права?» — возлюбленная показала переписку в Telegram. Семья пошла решать вопрос к судье, а судья — написала заявление в правоохранительные органы.

    По словам Дарьи Лебедевой, таких историй становится все больше. «Мужчины, ваши доверчивые Пусечки, не знающие, как выглядят решения судов, в зоне риска. Берегите и своих Пусечек, и свои деньги», — добавила пресс-секретарь.

    Ранее в Центре цифровой экспертизы Роскачества предупредили о способе мошенничества, связанном с терактом в подмосковном «Крокус сити холле». В организации рассказали, что злоумышленники могут использовать опубликованные данные пострадавших для создания фейковых страниц в соцсетях или мессенджерах, чтобы от их имени собирать деньги.

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