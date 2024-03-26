Пусечка, а где мои права? Суды Петербурга предупредили о новом виде мошенничества

Прекращение дела о лишении прав за 80 тысяч рублей. Такое предложение поступило петербургской семье, но это оказались мошенники. В пресс-службе судов во вторник, 26 марта, предупредили о новом способе обмана.



Пресс-секретарь Дарья Лебедева в посте под заголовком «Пусечка, а где мои права?» рассказала такую историю: мужчина сел пьяным за руль, его остановили сотрудники ГИБДД. Материалы направили в суд, нарушителю оставалось лишь ждать решения о лишении прав и штраф. Однако его возлюбленная нашла выход из ситуации.

В Telegram женщине написал неизвестный. Он заявил, что за 80 тысяч рублей мировой судья прекратит производство по делу и вернет мужчине права. Злоумышленник отметил, что он якобы находится «в непосредственной близости с судьей». В качестве доказательств женщине скинули постановление суда. Так и убедили: дама отправила деньги и заявила любимому, что вопрос решен.

