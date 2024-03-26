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    Город долгожителей. В Петербурге 28 тысяч человек старше 90 лет

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    Население Петербурга стареет. Это следует из данных, озвученных на заседании городского правительства 26 марта.

    К началу 2024 года количество пожилых граждан (женщин старше 55 и мужчин старше 60) в городе составило 1,451 миллиона человек, или 26% от общей численности населения. Годом раньше эта доля составляла 22%, правда, возрастную границу указывали в 60 лет для обоих полов. В среднем по России доля пожилых людей от общего числа граждан равна 22%.

    Петербург — один из лидеров и по количеству долгожителей в России. На сегодня, по данным комитета по социальной политике, в городе 28 тысяч человек в возрасте 90 лет и старше. 466 из них — от 100 лет. Максимальный возраст петербуржца на сегодня — 108 лет.

    «Предлагаю разработать новую программу поддержки для долгожителей в Петербурге — с применением социальных сетей, информационных технологий. Люди старше 90 лет уже маломобильны, но среди них есть те, кто продолжают интересоваться жизнью. Помощь в освоении соцсетей была бы хорошим стимулом для них», — сказала во время заседания депутат Госдумы от Петербурга Оксана Дмитриева.

    Здесь можно вспомнить блокадницу Нину Сахарнову, которая стала звездой ТикТока в 99 лет, на сегодня ей 102 года.

    Председатель комитета по социальной политике Елена Фридрикова в целом поддержала идею разработать новые формы поддержки активного долголетия петербуржцев.


    «Пожилые люди должны иметь возможность разнообразно проводить досуг в окружении близких, в музеях и театрах, заниматься спортом», — отметила Фридрикова.

    Также она рассказала, что за социальным обслуживанием в Петербурге обращается десятая часть женщин от 55 лет и мужчин от 60. Всего государственные услуги в этой области получают 155,39 тысячи граждан. Многие обращаются за помощью в крайнем случае, экстренно — за год так поступили 106 тысяч человек. Некоторые получают постоянную поддержку от государства на дому — к началу года это были 46 тысяч пожилых людей. Ещё 12,7 тысячи пользовались социальными услугами в стационарах. Помощь в негосударственных социальных учреждениях получили 7,3 тысячи человек.

    Ранее «Фонтанка» писала о том, что Русский музей изменил дни бесплатного входа для пенсионеров, студентов и других льготников.

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