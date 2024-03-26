Город долгожителей. В Петербурге 28 тысяч человек старше 90 лет

Население Петербурга стареет. Это следует из данных, озвученных на заседании городского правительства 26 марта.



К началу 2024 года количество пожилых граждан (женщин старше 55 и мужчин старше 60) в городе составило 1,451 миллиона человек, или 26% от общей численности населения. Годом раньше эта доля составляла 22%, правда, возрастную границу указывали в 60 лет для обоих полов. В среднем по России доля пожилых людей от общего числа граждан равна 22%.

