Город долгожителей. В Петербурге 28 тысяч человек старше 90 лет

Население Петербурга стареет. Это следует из данных, озвученных на заседании городского правительства 26 марта.
К началу 2024 года количество пожилых граждан (женщин старше 55 и мужчин старше 60) в городе составило
Петербург — один из лидеров и по количеству долгожителей в России. На сегодня, по данным комитета по социальной политике, в городе 28 тысяч человек в возрасте 90 лет и старше. 466 из них — от
«Предлагаю разработать новую программу поддержки для долгожителей в Петербурге — с применением социальных сетей, информационных технологий. Люди старше
Здесь можно вспомнить блокадницу Нину Сахарнову, которая стала звездой ТикТока в
Председатель комитета по социальной политике Елена Фридрикова в целом поддержала идею разработать новые формы поддержки активного долголетия петербуржцев.
«Пожилые люди должны иметь возможность разнообразно проводить досуг в окружении близких, в музеях и театрах, заниматься спортом», — отметила Фридрикова.
Также она рассказала, что за социальным обслуживанием в Петербурге обращается десятая часть женщин от
Ранее «Фонтанка» писала о том, что Русский музей изменил дни бесплатного входа для пенсионеров, студентов и других льготников.