Смерть после извинений. Окружению Андрея Маленького добавили еще два убийства

Приближенным Андрея Маленького, находящимся в СИЗО после обвинения в пяти убийствах, вменяют еще два трупа. Об этом «Фонтанке» стало известно 26 марта. Оперативники съездили в Нижегородскую область, чтобы доставить в Петербург исполнителя, зовут его Дмитрий Воронин.



В конце 1997 года в Красногвардейском районе были возбуждены дела по факту безвестного исчезновения Зиндмана и Трофимова. У прокуратуры не было сомнений: оба мертвы. Но мертвы они были уже осенью 1995 года, установить это удалось лишь недавно, в ходе расследования дел группы Андрея Маленького. По информации следствия, мужчин похитили на улице Прилукской, после чего увезли в Петродворцовый район, где зарезали.

