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    Смерть после извинений. Окружению Андрея Маленького добавили еще два убийства

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    Приближенным Андрея Маленького, находящимся в СИЗО после обвинения в пяти убийствах, вменяют еще два трупа. Об этом «Фонтанке» стало известно 26 марта. Оперативники съездили в Нижегородскую область, чтобы доставить в Петербург исполнителя, зовут его Дмитрий Воронин.

    В конце 1997 года в Красногвардейском районе были возбуждены дела по факту безвестного исчезновения Зиндмана и Трофимова. У прокуратуры не было сомнений: оба мертвы. Но мертвы они были уже осенью 1995 года, установить это удалось лишь недавно, в ходе расследования дел группы Андрея Маленького. По информации следствия, мужчин похитили на улице Прилукской, после чего увезли в Петродворцовый район, где зарезали.

    Так за что же их убили? «Фонтанка» прольет немного света на эту историю. Зиндман был человеком Бройлера, которого приписывают к кругу Александра Малышева. Трофимов же был человеком Юрия Шутова, который еще в 2014 году умер в колонии для пожизненно осужденных «Белый лебедь», где отбывал срок за многочисленные убийства. В 1995-м Зиндман наехал на гендиректора фирмы, которую крышевал главный человек Андрея Маленького. По правилам того времени и тех людей, Маленький вступился за вверенные ему территории. Была забита стрелка, на которую Зиндман приехал со своим знакомым Трофимовым. Их посадили в машину, отвезли в Петродворцовый район и заставили Зиндмана извиниться на диктофон перед тем, на кого он наехал. После этого оба были заколоты.

    Все исполнители и пособники уже находятся под стражей, Воронину суд изберет меру в ближайшее время.

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