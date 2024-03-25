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    Увернулся от одного, второй взорвался рядом. Под Грайвороном дроны-камикадзе атаковали легковушку

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    Украинские дроны-камикадзе за сутки атаковали два автомобиля в Белгородской области. В одном случае люди не пострадали, во втором пассажир получил контузию. Подробности 25 марта сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков.

    На трассе между поселком Октябрьский и селом Ясные Зори дрон атаковал «Газель». Произошел взрыв, водитель и пассажир не пострадали, но машина загорелась.

    На подъезде к селу Дорогощь Грайворонского городского округа дроны-камикадзе атаковали легковушку. Водитель успел от прямого столкновения с одним из беспилотников, но второй сдетонировал рядом с автомобилем, который посекло осколками. Баротравму и контузию получил пассажирн, которого госпитализировали в городскую больницу №2.

    Ранеее сообщалось, что в Грайвороне в результате массированных обстрелов погибли три человека. Двоих мужчин в момент прилета убило на улице. Из-под завалов социального учреждения извлекли тело сотрудницы.

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