Увернулся от одного, второй взорвался рядом. Под Грайвороном дроны-камикадзе атаковали легковушку

Украинские дроны-камикадзе за сутки атаковали два автомобиля в Белгородской области. В одном случае люди не пострадали, во втором пассажир получил контузию. Подробности 25 марта сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков.



На трассе между поселком Октябрьский и селом Ясные Зори дрон атаковал «Газель». Произошел взрыв, водитель и пассажир не пострадали, но машина загорелась.



На подъезде к селу Дорогощь Грайворонского городского округа дроны-камикадзе атаковали легковушку. Водитель успел от прямого столкновения с одним из беспилотников, но второй сдетонировал рядом с автомобилем, который посекло осколками. Баротравму и контузию получил пассажирн, которого госпитализировали в городскую больницу №2.

