В Грайвороне во время обстрела ВСУ двоих мужчин убило на улице. Тело женщины извлекли из под завалов

Четыре человека погибли в Белгородской области от обстрелов ВСУ. Информацию о последствиях нанесенных по региону с 7 утра 20 марта до 7 утра 21 марта ударов сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

В Грайвороне в результате массированных обстрелов погибли три человека. Двоих мужчин в момент прилета убило на улице. Из под завалов социального учреждения извлекли тело сотрудницы. Ранения получили два человека — у мужчины открытый перелом ноги, контузия и ушиб грудной клетки, ещё у одного пострадавшего — черепно-мозговая травма и осколочные ранения лица с повреждением глаза. Пострадавших доставили в больницу.