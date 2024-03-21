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    В Грайвороне во время обстрела ВСУ двоих мужчин убило на улице. Тело женщины извлекли из под завалов

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    Четыре человека погибли в Белгородской области от обстрелов ВСУ. Информацию о последствиях нанесенных по региону с 7 утра 20 марта до 7 утра 21 марта ударов сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

    В Грайвороне в результате массированных обстрелов погибли три человека. Двоих мужчин в момент прилета убило на улице. Из под завалов социального учреждения извлекли тело сотрудницы. Ранения получили два человека — у мужчины открытый перелом ноги, контузия и ушиб грудной клетки, ещё у одного пострадавшего — черепно-мозговая травма и осколочные ранения лица с повреждением глаза. Пострадавших доставили в больницу.

    В Белгороде в момент воздушной атаки погиб мужчина. Он находился в машине, в которую прилетели осколки. Один горожанин получил осколочные ранения правой руки и был госпитализирован.

    В Белгородском районе закрытую черепно-мозговую травму получила 17-летняя девушка.

    Ранее глава Грайворонского городского округа Геннадий Бондарев 21 марта призвал земляков покинуть дома и временно уехать в другие регионы. В последнее время Грайворон регулярно попадает под массированные обстрелы со стороны Украины.

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