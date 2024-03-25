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    Колпинского стрелка с криминальной биографией отправили под стражу

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    Колпинский районный суд Петербурга избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении Алексея Б., сообщает 25 марта объединенная пресс-служба городских судов. Мужчину обвиняют в хулиганстве.

    Как следует из публикации пресс-службы, 23.03.2024 с 02:00 по 02:25 Болдырев, находясь в парадной дома по Тверской улице, произвел неоднократные выстрелы по общей входной двери, где расположена квартиры Ю., вызвав у хозяев чувство тревоги за свою жизнь.

    Б. просил запрет определенных действий или домашний арест, но в итоге останется в СИЗО до 22.05.2024.

    Напомним, «Фонтанка» рассказывала об этом случае. Жильцов многоэтажки на Тверской улице в Колпино глухой ночью разбудили выстрелы на лестничной площадке. Мужчина с пистолетом расстреливал дверь своей соседки. Хозяйка вызвала полицию.

    От прибывших правоохранителей стрелок закрылся уже в своей квартире — в итоге дверь вскрывал СОБР. Нетрезвого гражданина задержали и отправили в больницу. Дома у него нашли охолощенный пистолет Retay 17 с магазином и пятью патронами, а также три гильзы и две резиновые пули. Возбуждено уголовное дело о хулиганстве, а ранее задержанного неоднократно привлекали за кражи.

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