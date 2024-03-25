Колпинского стрелка с криминальной биографией отправили под стражу

Колпинский районный суд Петербурга избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении Алексея Б., сообщает 25 марта объединенная пресс-служба городских судов. Мужчину обвиняют в хулиганстве.

Как следует из публикации пресс-службы, 23.03.2024 с 02:00 по 02:25 Болдырев, находясь в парадной дома по Тверской улице, произвел неоднократные выстрелы по общей входной двери, где расположена квартиры Ю., вызвав у хозяев чувство тревоги за свою жизнь.

Б. просил запрет определенных действий или домашний арест, но в итоге останется в СИЗО до 22.05.2024.