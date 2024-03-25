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    На Урале из шахты после обрушения подняли тело рабочего

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    Рабочий погиб при обрушении породы на шахте «Кальинская» Североуральского бокситового рудника (входит в ОК «Русал») в Свердловской области. Тело поднимают на поверхность, сообщил 25 марта «Интерфаксу» командир отряда филиала ФГУП «Военизированный горноспасательный отряд Урала» Игорь Куковякин.

    Рабочего извлекли из-под завала, тело передадут соответствующим органам, добавил Куковякин. Горный удар произошел в понедельник рано утром. В шахте оказались заблокированы два человека — местные жители 1992 и 1997 годов рождения. Они подавали признаки жизни, стуча по трубам. Одного из проходчиков удалось поднять на поверхность из-под завалов, мужчина находился в сознании.

    По факту случившегося возбуждено уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов (статья 217 УК РФ).

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