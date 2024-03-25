«Ничего взрывоопасного». «Пассаж» на Невском возобновил работу после эвакуации

Торговый дом «Пассаж» на Невском проспекте возобновил работу после эвакуации в понедельник, 25 марта. Машины экстренных служб покинули территорию у ТД.
Информацию об этом «Фонтанке» подтвердил генеральный директор торгового центра Дмитрий Абрамов. По его словам, проверка окончена, «ничего взрывоопасного не найдено».
Как сообщил корреспондент «Фонтанки», после анонимного звонка о минировании к «Пассажу» оперативно прибыли легковой пожарный автомобиль, три кареты скорой помощи, а также машины полиции и Росгвардии. Перед этим в помещении сработала пожарная сигнализация.