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    «Ничего взрывоопасного». «Пассаж» на Невском возобновил работу после эвакуации

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    Торговый дом «Пассаж» на Невском проспекте возобновил работу после эвакуации в понедельник, 25 марта. Машины экстренных служб покинули территорию у ТД.

    Информацию об этом «Фонтанке» подтвердил генеральный директор торгового центра Дмитрий Абрамов. По его словам, проверка окончена, «ничего взрывоопасного не найдено».

    Как сообщил корреспондент «Фонтанки», после анонимного звонка о минировании к «Пассажу» оперативно прибыли легковой пожарный автомобиль, три кареты скорой помощи, а также машины полиции и Росгвардии. Перед этим в помещении сработала пожарная сигнализация.

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