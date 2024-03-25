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    В чем сила, уши?

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    4 комментария

    Стиль захвата террористов после «Крокуса» рассек коллективное сознание с реакцией «!». Моя делится на две противоположности: профессиональную против политической.

    Как брали исполнителей, видело большинство. Прошу хоть на время забыть о юридических комментариях, рефлексиях всех мастей. Первый мой взгляд как практика (в уголовном розыске валял своими руками и таких, и этаких): парни в форме, это неправильно. И не в праве тут, конечно, дело.

    Государственное мастерство заключено в предельно доходчивом алгоритме: задержанный, подозреваемый, а в лесу — «язык», должен быть максимально жив и максимально здоров (на войне карали за увечья или смерть взятого разведчиками). С телом же надо работать в долгую. И любые случайности этому могут помещать.

    Например, заражение крови от порезов ушей. Болевой или нервный шок. Далее любой врач легко расширит и углубит риски.

    Тем более, если вопрос касается события мирового масштаба. Одно дело выдать в эфир немедленное успокоительное для масс видео, другое — месяцами договариваться, распутывать. Причем с оглядкой на заданный руководством партии вектор. Опытное следствие, как толковый переговорщик — может и так, и этак. Только это про вышивание, а не про пропагандистский клич.

    Для наглядности — пример ремесленника. Как-то мои подчиненные скрутили одно насекомое. Когда я радостно ворвался в отдел, на нем белой кожи не было. Били от души. По человечьи — достоин. Но собрав исполнителей возмездия, огласил: «Вы сделали все возможное, чтобы он не сел. В прокуратуру и камеру мы такого не отдадим. Поэтому приводим в порядок, отпускаем, а если месяца через два его вновь найдем, то попробуем со второй попытки…».

    Но везде и всегда мир подчиняется политическим вертикалям. И тут может быть совсем другой подход к снаряду. При подобных информационных извержениях, из космоса наплевать на чаяния оперативно-следственной группы. Это как при бомбардировке думать о снайпере.

    Народ требовал немедленной беспощадности — видео с ушами и другим ее дало. Кто зажмурился — спецназ не виноват. Да, это тоже верный результат в больших числах. Плюс у него есть побочный эффект. Какая-то часть гипотетических террористов тоже вкусила перспективы демонстративных акций устрашений. Тут бы без рассуждений, а так: один патрон — один выстрел. Формула: лучше так, чем никак.

    Безусловно, сетевая толпа уже все накричала — кто про четвертование, кто про ужасы — и скоро отрефлексирует. Вновь обратит особое внимание, допустим, на недопущение малолетних к самокатам. Но запомнит: у царя на дворе есть кол.

    И все опробовано до нас: в Беларуси тоже жгли релейные шкафы по указке анонимных телеграмм-каналов, так при очередном задержании КГБ всем прострелил ноги, отшлепал в мясо и прокрутили по телеку https://47news.ru/articles/246347/. Пожары закончились.

    Дальше субъективные мнения согласно картинам мира в каждой отдельно взятой голове. Участвовать в перепалках — время терять.

    Но даже в магическом реализме есть тема будущего. Теперь можно.

    Вот можно стало при помощи телег закладки раскидывать — можно стало при задержаниях по печени навалять. Сегодня уже можно наслушаться телег с проповедниками и перебить в «Крокусе» все живое — можно и по ушам надавать. Но для ответа этой логики мало.

    «Можно» никогда не останавливается. Оно как та глыба в «Пятом элементе» — чем чаще и злее в нее стреляешь, тем больше она раздувается.

    Через какое-то время достигает такого объема, что точно летит в тебя.

    Евгений Вышенков, «Фонтанка.ру»

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    Мнение автора может не совпадать с мнением редакции

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