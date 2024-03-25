В баре на Невском проспекте посетители оглушили мужчину, который угрожал бармену пистолетом

Накануне вечером полиция приезжала в бар «Гризли» на Невском проспекте. Посетители сообщили о вооруженном человеке, который угрожал бармену. Звонившие рассказали, что оглушили мужчину.
Как стало известно «Фонтанке» 25 марта, накануне около 22.45 неизвестный мужчина приставил к животу старшего бармена «Гризли» предмет, похожий на пистолет. Гость заведения сказал сотруднику: «Ты думаешь, я шутить буду?» После этого бармен выбил оружие из рук агрессивного человека, а другие посетители помогли его обездвижить. На место вызвали полицию. Как выяснилось, угроза была игрушечной.
«24 марта в 22:45 в баре "Гризли" по адресу Невский проспект 96 мужчина 1995 года рождения. приставил игрушечный пистолет к животу бармена. Бармен выбил игрушечный пистолет из рук. Мужчина задержан. Проводится проверка», — рассказали «Фонтанке» в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.
В воскресенье вечером полиция также приезжала к ТРК «Пик» в центре города после сообщения о стрельбе.