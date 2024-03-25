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    Теракт в «Крокус Холле»

    Военнослужащие получили медали за задержание в Брянской области террористов, участвовавших в нападении на «Крокус»

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    Военнослужащие группировки прикрытия Государственной границы РФ, которые отличились в ходе задержания террористов, участвовавших в нападении на «Крокус Сити Холл», получили государственные и ведомственные награды: государственные награды медали «За отвагу» и медали Минобороны России «За боевые отличия». Об этом сообщает 25 марта Минобороны.

    Награды вручил заместитель командующего Ленинградским военным округом генерал-лейтенант Эседулла Абачев.

    «Вручение государственных наград военнослужащим группировки, выполнившим боевую задачу по блокированию террористов на территории Брянской области, прошло непосредственно на позициях подразделения», — отмечается в сообщении.

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