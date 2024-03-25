Военнослужащие получили медали за задержание в Брянской области террористов, участвовавших в нападении на «Крокус»

Военнослужащие группировки прикрытия Государственной границы РФ, которые отличились в ходе задержания террористов, участвовавших в нападении на «Крокус Сити Холл», получили государственные и ведомственные награды: государственные награды медали «За отвагу» и медали Минобороны России «За боевые отличия». Об этом сообщает 25 марта Минобороны.



Награды вручил заместитель командующего Ленинградским военным округом генерал-лейтенант Эседулла Абачев.



«Вручение государственных наград военнослужащим группировки, выполнившим боевую задачу по блокированию террористов на территории Брянской области, прошло непосредственно на позициях подразделения», — отмечается в сообщении.

