МЧС опубликовал список 68 погибших при теракте в «Крокус Сити Холле»

Опознаны 68 человек, погибших в результате теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле». Об этом стало известно в воскресенье, 24 марта, из сообщения МЧС.



«Список погибших в Московской области по результатам первых судебно-медицинских исследований опубликован на официальном интернет-портале МЧС России по состоянию на 22.00 (по данным Минздрава России)», — говорится в сообщении.



Его будут дополнять по мере верификации личностей погибших судмедэкспертами.



Сообщалось о 133 погибших при теракте в «Крокус Сити холле».



Президент РФ Владимир Путин днем 23 марта обратился к гражданам России в связи с терактом в подмосковном «Крокусе». Полный текст обращения — здесь.

