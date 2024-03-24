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    Теракт в Crocus City Hall

    Теракт в «Крокус Холле»

    МЧС опубликовал список 68 погибших при теракте в «Крокус Сити Холле»

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    Опознаны 68 человек, погибших в результате теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле». Об этом стало известно в воскресенье, 24 марта, из сообщения МЧС.

    «Список погибших в Московской области по результатам первых судебно-медицинских исследований опубликован на официальном интернет-портале МЧС России по состоянию на 22.00 (по данным Минздрава России)», — говорится в сообщении.

    Его будут дополнять по мере верификации личностей погибших судмедэкспертами.

    Сообщалось о 133 погибших при теракте в «Крокус Сити холле».

    Президент РФ Владимир Путин днем 23 марта обратился к гражданам России в связи с терактом в подмосковном «Крокусе». Полный текст обращения — здесь.

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