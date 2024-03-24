«Не купить даже комнату в коммуналке». Дольщики наполовину достроенного дома в Мурино пытаются получить хотя бы компенсации

Историю ЖК «Материк» на Воронцовском бульваре «Фонтанка» уже рассказывала. Половину секций дома, стоящего буквой «п», достроили и заселили, другая половина — умирающий за забором недострой без отделки. Посередине «п» — котлован под детский сад, который, по словам дольщиков, начинает зарастать плесенью. Спустя почти семь лет с начала строительства был объявлен приговор — собственники получат не квартиры, а компенсации. Причем и к выплатам у дольщиком много вопросов: от прозрачности критериев оценки фонда до доступности получения этих самых компенсаций.

Фото: скриншот видео с сайта youtube.com, канал AndreyArtemov Поделиться Поделиться





Как дольщики ждали и не дождались Всего пострадавших дольщиков ЖК «Материк»— около тысячи, и это только в одном доме. Суммарно обманутыми «Петростроем» оказалось примерно 6,2 тысячи покупателей квартир. Строительство началось в 2016 году. «Петрострой» вел сразу три стройки: ЖК «Материк» в Мурино, ЖК «Северный вальс» во Всеволожске и ЖК «Чистый ручей» в Сертолово.



Стройка затягивалась, поводов для беспокойства со временем становилось только больше. Как вспоминает одна из дольщиц, на 2019 год секция, где она купила квартиру, была даже не на стадии котлована — остановилась на этапе разговоров.

В 2021 году возбуждают уголовное дело, а «Петрострой» обвиняют в хищении у дольщиков 5,2 миллиарда рублей. За ход расследования взялся сам Бастрыкин, но и на главе СК дольщики до «Материка» не доплыли. Два года они были в статусе потерпевших, но на темпы строительства или вынесения решения от Фонда развития территорий это никак не влияло.



В июле 2022 года «Петрострой» был признан банкротом. Как объяснил «Фонтанке» один из активистов, Владимир, схему с продажей активов обанкротившегося застройщика позже провернуть не вышло. Имущество компании продали по демпинговым ценам, но вырученные деньги на достройку не пошли. «Куда они делись — неизвестно», — подчеркнул он.

Дважды ЖК «Материк» пытались достроить инвесторы. В 2021 году — «Самолет», который вложился в строительство секций «Д», «Е» и «Ж», но «И», «К», «Л», «М», «Н» и «П» так и остались за забором. При этом «И», «К» и «Л» достроены до восьмого этажа — осталось еще десять, а «М», «Н» и «П» полностью возведены, строители даже начинали делать наружную кладку. Но стройка снова встала.

Попытались привлечь другого инвестора. За спасение недостроя ему полагался участок в поселке имени Свердлова: тогда нужно было внести изменения в генплан и согласовать дальнейшее строительство на этих землях со всеми ведомствами. Планировалось, что на строительно-монтажные работы уйдет 16–18 месяцев. Так, при соблюдении сроков передачи земли достроить ЖК «Материк» должны были бы в четвертом квартале 2025 года. Однако одну подпись получить так и не удалось. Дело в том, что этот лакомый кусочек земли оказался на территории федеральной собственности — Лесного фонда, а Федеральное агентство лесного хозяйства было непреклонным.



«Передача в таком случае — очень длительная процедура. Она в нормальных условиях длится не один год. Мы подгоняли, как могли, но не успели», — вспоминают дольщики. В ноябре правительство Ленобласти отказалось от планов достраивать дом и передало судьбу дольщиков Фонду развития территорий.

Вердикт — выплаты В конце февраля прошел долгожданный наблюдательный совет. По его итогам Фонд развития территорий принял решение о выплате компенсаций, при этом с экспертизой, по словам дольщиков, их так и не ознакомили. Пакет документов, фото- и видеоотчет об объекте с сайта наш.дом.рф также не открываются.



Вероятно, основной показатель, на который ориентировался наблюдательный совет, — степень готовности дома. По постановлению правительства от 24 ноября 2021 года, долгострой достраивается при готовности объекта от 80%. Само здание целиком бы эти проценты набрало, однако в ФРТ решили ЖК «Материк» поделить на секции и выносить вердикт по каждому блоку в отдельности.



«По закону наш дом состоит из блоков, но физически он един. Тем не менее на экспертизе его рассматривали как многоквартирный дом блокированной застройки. И, естественно, что ни "И", "К", "Л", ни "М", "Н", "П" на 80% достроены не были», — рассказывают дольщики.

Решение фонда официально дольщикам никто не объявлял. Сначала начали появляться суммы в личных кабинетах дольщиков, потом их позвали на встречу в правительство Ленобласти. «Там пытались спросить, как так вышло, почему не достроили дом, но на этот вопрос нам, разумеется, никто не ответил», — вспоминают они.



При этом в документах из реестра кредиторов, которые получили дольщики для дальнейшей выплаты компенсаций, куча ошибок. То неверно укажут адрес, то данные паспорта. У собственницы Аллы при расчете компенсации не включили метраж балкона. «Одну ошибку конкурсный управляющий исправит, другую — допустит. Какое-то хождение по мукам», — расстраивается она.

«Не купить даже коммуналку» В конце прошлого года дольщикам обещали выплаты в размере порядка 140 тысяч за квадратный метр. Позже «Фонтанка» писала о том, что на встрече с дольщиками отмечалось, что сейчас средняя рыночная оценка метра составляет 139 тысяч, а для дольщиков ЖК «Материк» предполагаются выплаты в районе 130 тысяч за метр. Как итог — сейчас дольщикам предлагают по 109–125 тысяч в среднем. Так, дольщице Алле за студию 20,5 метра выплатят 2,9 миллиона рублей.

«То есть нам нужно добыть еще миллион-полтора, чтобы вернуться к тому, с чего мы начинали. К квартире на этапе котлована. Для тех, у кого нет другого жилья, это просто катастрофа. Считайте, что люди еще на десять лет отсрочили переезд в собственную квартиру», — отмечают дольщики.



При этом дольщикам ЖК «Чистый ручей», еще одного проекта «Петростроя» в Сертолово, выплатили за студии от 160 тысяч за квадратный метр, за квартиры — от 140 тысяч. «Никто не видел экспертизу, никто не понимает, как это оценивалось. Такие маленькие суммы говорят о том, как будто дом виртуально перенесли куда-нибудь в Токсово, подальше от инфраструктуры и метро», — рассказала дольщица Алла.



«За эти деньги просто невозможно что-то купить. Да, в регионах, в провинции, но у нас нет, даже комнату в коммуналке. Студии стоят 3,6 миллиона, и это еще надо поискать. Какой смысл было столько тянуть, учитывая, что люди жили на съеме, что у них ипотеки. Если бы компенсации выплатили раньше, когда жилье еще не так выросло в цене на рынке, может, на эти деньги люди смогли бы себе позволить хоть что-то», — сетуют дольщики.



Сейчас они планируют заказывать собственную экспертизу по оценке земли и самого ЖК и рассчитывают хотя бы на переоценку величины выплат. «Но огромное число дольщиков — это пенсионеры, малоимущие, те, кто продали свое жилье для покупки квартир в ЖК "Материк" и теперь фактически бомжи. Они могут просто побояться обращаться в суд и так и останутся с этими деньгами», — переживают дольщики.

А если ипотека? Наталья — мать-одиночка, отец дочери лишен родительских прав. Квартиру они брали в ипотеку: рассчитывали на то, что дочь поступит в Академию художеств на бюджет, и сбережения на образование потратили на первый взнос. Но бюджет в вузе оказался не резиновым, желанная квартира — долгостроем. Так что сэкономить на аренде жилья не вышло, за образование дочери заплатить так и не получилось. Как итог — Наталья живет на съемных квартирах.



«Мне стыдно ей в глаза смотреть. Она с красным аттестатом, она всю жизнь мечтала быть архитектором. И она у меня самоучка, потому что деньги мама потеряла. И как объяснить это ребенку? Что мы и без образования, и без жилья», — рассказывает она.

Однушку в ЖК «Материк» Наталья покупала в 2016 году за 1 миллиона 575 тысяч. Из них 1,2 миллиона она взяла в ипотеку под 11% годовых — и всё еще продолжает платить банку за несуществующее жилье.

После объявления решения ФРТ Наталья была в банке уже трижды. Фонду чека по ипотеке недостаточно — нужны архивные справки о перечислении денег в банк и залоговый счет. Именно на этот счет ФРТ должен перечислить часть средств из компенсации банку, а оставшуюся после выплаченной ипотеки сумму — уже на карту дольщице. Самостоятельно распоряжаться полной суммой компенсации участники долевого строительства с долгами перед банком не могут. Однако есть загвоздка: залоговый счет, как сказали Наталье сразу в нескольких отделениях, выдают под военную ипотеку либо юридическим лицам. В ином случае — отказ.



«Это замкнутый круг», — жалуется она.

Более того, дольщикам ЖК «Материк» отказывают в выплате неустойки — той суммы, которую они переплатили по процентам банку. Как оказалось, соответствующее требование они должны были подавать еще когда началось дело о банкротстве «Петростроя». «При этом тогда власти нам обещали дом достроить, поэтому никто и не подавался на выплату неустоек — все ждали свои квартиры», — рассказывают дольщики.

О том, что дом правда планировали достраивать, говорит и существование сразу двух дорожных карт: первая была утверждена летом 2021 года, вторая — уже в 2022 году со всеми планами-графиками путей достройки объектов.



Сейчас Наталье могут выплатить да трех миллионов, из которых миллион уйдет банку на закрытие ипотеки. По процентам и за аренду жилья за время строительства она уже переплатила около полутора миллионов. Среди других собственников, которые всё еще пытаются расправиться с ипотекой за недостроенные квартиры, — матери-одиночки, дети-сироты, родственники погибших в СВО.



«Мы бьемся хотя бы за переоценку наших метров и получение нужных нам документов в банке. Мне не нужны деньги — нужно хоть какое-то жилье, хоть из резервного фонда. Нам много не надо — дайте только по закону», — подчеркивают они.

«Фонтанка.ру» направила запросы в Фонд развития территорий, комитет Госстройнадзора по Ленобласти и в Управление долевого строительства Ленобласти.

Милена Солдатенко, «Фонтанка.ру»

