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    В Нигерии освободили 287 школьников, за которых террористы требовали выкуп

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    В Нигерии удалось вернуть 287 школьников, похищенных 16 дней назад, сообщил 24 марта губернатор нигерийского штата Кадуна. Детей удерживала радикальная исламистская организация «Боко Харам»*, которая требовала за них выкуп в один миллиард наир (62,7 миллиона рублей), отмечает Reuters.

    «Похищенные школьники отпущены невредимыми», — написал губернатор Уба Сани в своём официальном аккаунте в соцсети X, не уточнив подробностей.

    Он поблагодарил за освобождение детей президента, органы безопасности и вооруженные силы Нигерии.

    Похищение произошло утром 7 марта в деревне Курига. Группа вооруженных лиц на мотоциклах ворвалась в школу и захватила почти 300 учащихся: около 100 из них были из начальных классов, остальные из средних. После этого их увезли в лес и требовали за них выкуп под угрозой убийства.

    По информации Reuters, это происшествие стало первым массовым похищением в Нигерии за три года. В 2021 году были похищены 150 учеников средней школы.

    * Организация «Боко Харам» признана террористической и запрещена в России.

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    Нигерия
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    Комментарии 1

    Mårran17-224 Мар 2024 в 13:07
    Лихо.
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