В Нигерии освободили 287 школьников, за которых террористы требовали выкуп

В Нигерии удалось вернуть 287 школьников, похищенных 16 дней назад, сообщил 24 марта губернатор нигерийского штата Кадуна. Детей удерживала радикальная исламистская организация «Боко Харам»*, которая требовала за них выкуп в один миллиард наир (62,7 миллиона рублей), отмечает Reuters.



«Похищенные школьники отпущены невредимыми», — написал губернатор Уба Сани в своём официальном аккаунте в соцсети X, не уточнив подробностей.



Он поблагодарил за освобождение детей президента, органы безопасности и вооруженные силы Нигерии.



Похищение произошло утром 7 марта в деревне Курига. Группа вооруженных лиц на мотоциклах ворвалась в школу и захватила почти 300 учащихся: около 100 из них были из начальных классов, остальные из средних. После этого их увезли в лес и требовали за них выкуп под угрозой убийства.

