    Сейчас

    +3˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +3˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 0

    2 м/с, ю-з

    748мм

    79%

    Подробнее

    Пробки

    1/10

    usd92.61eur100.22
    ТЕМА ДНЯ

    Теракт в Crocus City Hall

    Оцепление около Басманного суда и акции памяти: онлайн-хроника третьего дня после теракта в Crocus City Hall

    В режиме реального времени собираем всю информацию о страшной ночи в Красногорске и ее последствиях

    13399
    27 комментариев

    Вечером 22 марта за 10 минут до выступления группы «Пикник» несколько мужчин в камуфляже и с автоматами ворвались в концертный зал Crocus City Hall. Они стали расстреливать зрителей без разбора, а потом подожгли здание. Подозреваемых задержали рано утром на следующий день. Всего ФСБ России пока заявила о причастности 11 человек, четверых из них следствие называет непосредственными исполнителями. Их допрашивают в Следственном комитете. Сейчас в «Крокусе» продолжается разбор завалов, устанавливаются личности жертв. По данным МЧС, при теракте пострадали 152 человека, погибли 133. 24 марта в России объявлен днем общенационального траура. В этой трансляции мы собираем всё, что известно о трагедии.

    Кинологи с собаками идут в суд
    Кинологи с собаками идут в судФото: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU
    У сотрудников ГИБДД закрыты лица
    У сотрудников ГИБДД закрыты лицаФото: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU
    Станция метро «Молодежная»
    Станция метро «Молодежная»Фото: Дарья Маслакова / MSK1.RU
    На станции метро «Парк Победы» (Солнцевская линия) черные экраны
    На станции метро «Парк Победы» (Солнцевская линия) черные экраныФото: Дарья Маслакова / MSK1.RU
    Фото: Никита Кифорук
    Из свечей получается надпись «Тюмень скорбит»
    Из свечей получается надпись «Тюмень скорбит»Фото: Никита Кифорук
    Фото: Никита Кифорук
    Автозак заехал на территорию суда
    Автозак заехал на территорию судаФото: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU
    События пока никто не комментирует, поэтому непонятно, доставлены в суд обвиняемые в теракте или кто-то другой
    События пока никто не комментирует, поэтому непонятно, доставлены в суд обвиняемые в теракте или кто-то другойФото: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU
    У силовиков в оцеплении автоматы
    У силовиков в оцеплении автоматыФото: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU
    Журналисты с самого утра ожидают начало процесса
    Журналисты с самого утра ожидают начало процессаФото: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU
    Около суда дежурит несколько нарядов полиции
    Около суда дежурит несколько нарядов полицииФото: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU
    Все кофейни около суда закрыты
    Все кофейни около суда закрытыФото: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU
    Выставлено полицейское усиление
    Выставлено полицейское усилениеФото: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU
    Люди идут вместе с детьми
    Люди идут вместе с детьмиФото: t.me/aisen_nikolaev
    Почтить память собрались десятки якутян
    Почтить память собрались десятки якутянФото: t.me/aisen_nikolaev
    Телебашня в Якутске подсвечена цветами российского триколора
    Телебашня в Якутске подсвечена цветами российского триколораФото: t.me/aisen_nikolaev
    24 марта по всей стране пройдут акции памяти
    24 марта по всей стране пройдут акции памятиФото: Мария Ленц / NGS24.RU
    ПоделитьсяПоделиться

    Еще несколько фотографий с окрестностей Басманного районного суда. Подтянулись силовики со служебными собаками. Время ареста по-прежнему не называется.

    Кинологи с собаками идут в суд
    Кинологи с собаками идут в судФото: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU
    У сотрудников ГИБДД закрыты лица
    У сотрудников ГИБДД закрыты лицаФото: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU
    Кинологи с собаками идут в суд
    Кинологи с собаками идут в судФото: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU
    У сотрудников ГИБДД закрыты лица
    У сотрудников ГИБДД закрыты лицаФото: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU
    Станция метро «Молодежная»
    Станция метро «Молодежная»Фото: Дарья Маслакова / MSK1.RU
    На станции метро «Парк Победы» (Солнцевская линия) черные экраны
    На станции метро «Парк Победы» (Солнцевская линия) черные экраныФото: Дарья Маслакова / MSK1.RU
    Фото: Никита Кифорук
    Из свечей получается надпись «Тюмень скорбит»
    Из свечей получается надпись «Тюмень скорбит»Фото: Никита Кифорук
    Фото: Никита Кифорук
    Автозак заехал на территорию суда
    Автозак заехал на территорию судаФото: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU
    События пока никто не комментирует, поэтому непонятно, доставлены в суд обвиняемые в теракте или кто-то другой
    События пока никто не комментирует, поэтому непонятно, доставлены в суд обвиняемые в теракте или кто-то другойФото: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU
    У силовиков в оцеплении автоматы
    У силовиков в оцеплении автоматыФото: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU
    Журналисты с самого утра ожидают начало процесса
    Журналисты с самого утра ожидают начало процессаФото: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU
    Около суда дежурит несколько нарядов полиции
    Около суда дежурит несколько нарядов полицииФото: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU
    Все кофейни около суда закрыты
    Все кофейни около суда закрытыФото: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU
    Выставлено полицейское усиление
    Выставлено полицейское усилениеФото: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU
    Люди идут вместе с детьми
    Люди идут вместе с детьмиФото: t.me/aisen_nikolaev
    Почтить память собрались десятки якутян
    Почтить память собрались десятки якутянФото: t.me/aisen_nikolaev
    Телебашня в Якутске подсвечена цветами российского триколора
    Телебашня в Якутске подсвечена цветами российского триколораФото: t.me/aisen_nikolaev
    24 марта по всей стране пройдут акции памяти
    24 марта по всей стране пройдут акции памятиФото: Мария Ленц / NGS24.RU
    ПоделитьсяПоделиться

    Корреспонденты MSK1.RU в режиме реального времени освещают, как траурные акции проходят в столице и других регионах. За всеми событиями можно следить в онлайн-трансляции.

    Кинологи с собаками идут в суд
    Кинологи с собаками идут в судФото: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU
    У сотрудников ГИБДД закрыты лица
    У сотрудников ГИБДД закрыты лицаФото: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU
    Станция метро «Молодежная»
    Станция метро «Молодежная»Фото: Дарья Маслакова / MSK1.RU
    На станции метро «Парк Победы» (Солнцевская линия) черные экраны
    На станции метро «Парк Победы» (Солнцевская линия) черные экраныФото: Дарья Маслакова / MSK1.RU
    Фото: Никита Кифорук
    Из свечей получается надпись «Тюмень скорбит»
    Из свечей получается надпись «Тюмень скорбит»Фото: Никита Кифорук
    Фото: Никита Кифорук
    Автозак заехал на территорию суда
    Автозак заехал на территорию судаФото: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU
    События пока никто не комментирует, поэтому непонятно, доставлены в суд обвиняемые в теракте или кто-то другой
    События пока никто не комментирует, поэтому непонятно, доставлены в суд обвиняемые в теракте или кто-то другойФото: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU
    У силовиков в оцеплении автоматы
    У силовиков в оцеплении автоматыФото: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU
    Журналисты с самого утра ожидают начало процесса
    Журналисты с самого утра ожидают начало процессаФото: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU
    Около суда дежурит несколько нарядов полиции
    Около суда дежурит несколько нарядов полицииФото: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU
    Все кофейни около суда закрыты
    Все кофейни около суда закрытыФото: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU
    Выставлено полицейское усиление
    Выставлено полицейское усилениеФото: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU
    Люди идут вместе с детьми
    Люди идут вместе с детьмиФото: t.me/aisen_nikolaev
    Почтить память собрались десятки якутян
    Почтить память собрались десятки якутянФото: t.me/aisen_nikolaev
    Телебашня в Якутске подсвечена цветами российского триколора
    Телебашня в Якутске подсвечена цветами российского триколораФото: t.me/aisen_nikolaev
    24 марта по всей стране пройдут акции памяти
    24 марта по всей стране пройдут акции памятиФото: Мария Ленц / NGS24.RU
    ПоделитьсяПоделиться

    Москва погрузилась в траур.

    Станция метро «Молодежная»
    Станция метро «Молодежная»Фото: Дарья Маслакова / MSK1.RU
    На станции метро «Парк Победы» (Солнцевская линия) черные экраны
    На станции метро «Парк Победы» (Солнцевская линия) черные экраныФото: Дарья Маслакова / MSK1.RU
    Кинологи с собаками идут в суд
    Кинологи с собаками идут в судФото: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU
    У сотрудников ГИБДД закрыты лица
    У сотрудников ГИБДД закрыты лицаФото: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU
    Станция метро «Молодежная»
    Станция метро «Молодежная»Фото: Дарья Маслакова / MSK1.RU
    На станции метро «Парк Победы» (Солнцевская линия) черные экраны
    На станции метро «Парк Победы» (Солнцевская линия) черные экраныФото: Дарья Маслакова / MSK1.RU
    Фото: Никита Кифорук
    Из свечей получается надпись «Тюмень скорбит»
    Из свечей получается надпись «Тюмень скорбит»Фото: Никита Кифорук
    Фото: Никита Кифорук
    Автозак заехал на территорию суда
    Автозак заехал на территорию судаФото: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU
    События пока никто не комментирует, поэтому непонятно, доставлены в суд обвиняемые в теракте или кто-то другой
    События пока никто не комментирует, поэтому непонятно, доставлены в суд обвиняемые в теракте или кто-то другойФото: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU
    У силовиков в оцеплении автоматы
    У силовиков в оцеплении автоматыФото: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU
    Журналисты с самого утра ожидают начало процесса
    Журналисты с самого утра ожидают начало процессаФото: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU
    Около суда дежурит несколько нарядов полиции
    Около суда дежурит несколько нарядов полицииФото: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU
    Все кофейни около суда закрыты
    Все кофейни около суда закрытыФото: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU
    Выставлено полицейское усиление
    Выставлено полицейское усилениеФото: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU
    Люди идут вместе с детьми
    Люди идут вместе с детьмиФото: t.me/aisen_nikolaev
    Почтить память собрались десятки якутян
    Почтить память собрались десятки якутянФото: t.me/aisen_nikolaev
    Телебашня в Якутске подсвечена цветами российского триколора
    Телебашня в Якутске подсвечена цветами российского триколораФото: t.me/aisen_nikolaev
    24 марта по всей стране пройдут акции памяти
    24 марта по всей стране пройдут акции памятиФото: Мария Ленц / NGS24.RU
    ПоделитьсяПоделиться

    В Тюмени люди продолжают идти к мемориалу на Цветном бульваре в центре города. Стихийное место памяти всех жертв теракта в «Крокус» в Подмосковье появилось накануне. Сегодня здесь же зажгут свечи, которые выложены в надпись «Тюмень скорбит».

    Фото: Никита Кифорук
    Из свечей получается надпись «Тюмень скорбит»
    Из свечей получается надпись «Тюмень скорбит»Фото: Никита Кифорук
    Фото: Никита Кифорук
    Кинологи с собаками идут в суд
    Кинологи с собаками идут в судФото: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU
    У сотрудников ГИБДД закрыты лица
    У сотрудников ГИБДД закрыты лицаФото: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU
    Станция метро «Молодежная»
    Станция метро «Молодежная»Фото: Дарья Маслакова / MSK1.RU
    На станции метро «Парк Победы» (Солнцевская линия) черные экраны
    На станции метро «Парк Победы» (Солнцевская линия) черные экраныФото: Дарья Маслакова / MSK1.RU
    Фото: Никита Кифорук
    Из свечей получается надпись «Тюмень скорбит»
    Из свечей получается надпись «Тюмень скорбит»Фото: Никита Кифорук
    Фото: Никита Кифорук
    Автозак заехал на территорию суда
    Автозак заехал на территорию судаФото: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU
    События пока никто не комментирует, поэтому непонятно, доставлены в суд обвиняемые в теракте или кто-то другой
    События пока никто не комментирует, поэтому непонятно, доставлены в суд обвиняемые в теракте или кто-то другойФото: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU
    У силовиков в оцеплении автоматы
    У силовиков в оцеплении автоматыФото: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU
    Журналисты с самого утра ожидают начало процесса
    Журналисты с самого утра ожидают начало процессаФото: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU
    Около суда дежурит несколько нарядов полиции
    Около суда дежурит несколько нарядов полицииФото: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU
    Все кофейни около суда закрыты
    Все кофейни около суда закрытыФото: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU
    Выставлено полицейское усиление
    Выставлено полицейское усилениеФото: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU
    Люди идут вместе с детьми
    Люди идут вместе с детьмиФото: t.me/aisen_nikolaev
    Почтить память собрались десятки якутян
    Почтить память собрались десятки якутянФото: t.me/aisen_nikolaev
    Телебашня в Якутске подсвечена цветами российского триколора
    Телебашня в Якутске подсвечена цветами российского триколораФото: t.me/aisen_nikolaev
    24 марта по всей стране пройдут акции памяти
    24 марта по всей стране пройдут акции памятиФото: Мария Ленц / NGS24.RU
    ПоделитьсяПоделиться

    Во двор Басманного суда заехали несколько автозаков. Сейчас там довольно большая зона оцепления: от метро «Красные Ворота» до перекрестка Орликова переулка, передает корреспондент MSK1.RU Дмитрий Толстошеев.

    Автозак заехал на территорию суда
    Автозак заехал на территорию судаФото: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU
    События пока никто не комментирует, поэтому непонятно, доставлены в суд обвиняемые в теракте или кто-то другой
    События пока никто не комментирует, поэтому непонятно, доставлены в суд обвиняемые в теракте или кто-то другойФото: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU
    У силовиков в оцеплении автоматы
    У силовиков в оцеплении автоматыФото: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU
    Кинологи с собаками идут в суд
    Кинологи с собаками идут в судФото: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU
    У сотрудников ГИБДД закрыты лица
    У сотрудников ГИБДД закрыты лицаФото: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU
    Станция метро «Молодежная»
    Станция метро «Молодежная»Фото: Дарья Маслакова / MSK1.RU
    На станции метро «Парк Победы» (Солнцевская линия) черные экраны
    На станции метро «Парк Победы» (Солнцевская линия) черные экраныФото: Дарья Маслакова / MSK1.RU
    Фото: Никита Кифорук
    Из свечей получается надпись «Тюмень скорбит»
    Из свечей получается надпись «Тюмень скорбит»Фото: Никита Кифорук
    Фото: Никита Кифорук
    Автозак заехал на территорию суда
    Автозак заехал на территорию судаФото: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU
    События пока никто не комментирует, поэтому непонятно, доставлены в суд обвиняемые в теракте или кто-то другой
    События пока никто не комментирует, поэтому непонятно, доставлены в суд обвиняемые в теракте или кто-то другойФото: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU
    У силовиков в оцеплении автоматы
    У силовиков в оцеплении автоматыФото: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU
    Журналисты с самого утра ожидают начало процесса
    Журналисты с самого утра ожидают начало процессаФото: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU
    Около суда дежурит несколько нарядов полиции
    Около суда дежурит несколько нарядов полицииФото: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU
    Все кофейни около суда закрыты
    Все кофейни около суда закрытыФото: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU
    Выставлено полицейское усиление
    Выставлено полицейское усилениеФото: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU
    Люди идут вместе с детьми
    Люди идут вместе с детьмиФото: t.me/aisen_nikolaev
    Почтить память собрались десятки якутян
    Почтить память собрались десятки якутянФото: t.me/aisen_nikolaev
    Телебашня в Якутске подсвечена цветами российского триколора
    Телебашня в Якутске подсвечена цветами российского триколораФото: t.me/aisen_nikolaev
    24 марта по всей стране пройдут акции памяти
    24 марта по всей стране пройдут акции памятиФото: Мария Ленц / NGS24.RU
    ПоделитьсяПоделиться

    Около Басманного районного суда Москвы, где должен пройти арест обвиняемых в теракте в «Крокус Сити Холле», уже начали собираться журналисты. Здесь же дежурят несколько экипажей полиции, выставляют ограждения. На месте находится корреспондент MSK1.RU Дмитрий Толстошеев. Время начала избрания меры пресечения пока не озвучивалось.

    Журналисты с самого утра ожидают начало процесса
    Журналисты с самого утра ожидают начало процессаФото: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU
    Около суда дежурит несколько нарядов полиции
    Около суда дежурит несколько нарядов полицииФото: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU
    Все кофейни около суда закрыты
    Все кофейни около суда закрытыФото: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU
    Выставлено полицейское усиление
    Выставлено полицейское усилениеФото: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU
    Кинологи с собаками идут в суд
    Кинологи с собаками идут в судФото: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU
    У сотрудников ГИБДД закрыты лица
    У сотрудников ГИБДД закрыты лицаФото: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU
    Станция метро «Молодежная»
    Станция метро «Молодежная»Фото: Дарья Маслакова / MSK1.RU
    На станции метро «Парк Победы» (Солнцевская линия) черные экраны
    На станции метро «Парк Победы» (Солнцевская линия) черные экраныФото: Дарья Маслакова / MSK1.RU
    Фото: Никита Кифорук
    Из свечей получается надпись «Тюмень скорбит»
    Из свечей получается надпись «Тюмень скорбит»Фото: Никита Кифорук
    Фото: Никита Кифорук
    Автозак заехал на территорию суда
    Автозак заехал на территорию судаФото: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU
    События пока никто не комментирует, поэтому непонятно, доставлены в суд обвиняемые в теракте или кто-то другой
    События пока никто не комментирует, поэтому непонятно, доставлены в суд обвиняемые в теракте или кто-то другойФото: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU
    У силовиков в оцеплении автоматы
    У силовиков в оцеплении автоматыФото: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU
    Журналисты с самого утра ожидают начало процесса
    Журналисты с самого утра ожидают начало процессаФото: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU
    Около суда дежурит несколько нарядов полиции
    Около суда дежурит несколько нарядов полицииФото: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU
    Все кофейни около суда закрыты
    Все кофейни около суда закрытыФото: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU
    Выставлено полицейское усиление
    Выставлено полицейское усилениеФото: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU
    Люди идут вместе с детьми
    Люди идут вместе с детьмиФото: t.me/aisen_nikolaev
    Почтить память собрались десятки якутян
    Почтить память собрались десятки якутянФото: t.me/aisen_nikolaev
    Телебашня в Якутске подсвечена цветами российского триколора
    Телебашня в Якутске подсвечена цветами российского триколораФото: t.me/aisen_nikolaev
    24 марта по всей стране пройдут акции памяти
    24 марта по всей стране пройдут акции памятиФото: Мария Ленц / NGS24.RU
    ПоделитьсяПоделиться

    В регионах страны начались акции памяти. В Якутии к мемориалу идут десятки людей. Фотографиями в своем телеграм-канале поделился глава республики Айсен Николаев.

    Люди идут вместе с детьми
    Люди идут вместе с детьмиФото: t.me/aisen_nikolaev
    Почтить память собрались десятки якутян
    Почтить память собрались десятки якутянФото: t.me/aisen_nikolaev
    Телебашня в Якутске подсвечена цветами российского триколора
    Телебашня в Якутске подсвечена цветами российского триколораФото: t.me/aisen_nikolaev
    Кинологи с собаками идут в суд
    Кинологи с собаками идут в судФото: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU
    У сотрудников ГИБДД закрыты лица
    У сотрудников ГИБДД закрыты лицаФото: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU
    Станция метро «Молодежная»
    Станция метро «Молодежная»Фото: Дарья Маслакова / MSK1.RU
    На станции метро «Парк Победы» (Солнцевская линия) черные экраны
    На станции метро «Парк Победы» (Солнцевская линия) черные экраныФото: Дарья Маслакова / MSK1.RU
    Фото: Никита Кифорук
    Из свечей получается надпись «Тюмень скорбит»
    Из свечей получается надпись «Тюмень скорбит»Фото: Никита Кифорук
    Фото: Никита Кифорук
    Автозак заехал на территорию суда
    Автозак заехал на территорию судаФото: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU
    События пока никто не комментирует, поэтому непонятно, доставлены в суд обвиняемые в теракте или кто-то другой
    События пока никто не комментирует, поэтому непонятно, доставлены в суд обвиняемые в теракте или кто-то другойФото: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU
    У силовиков в оцеплении автоматы
    У силовиков в оцеплении автоматыФото: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU
    Журналисты с самого утра ожидают начало процесса
    Журналисты с самого утра ожидают начало процессаФото: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU
    Около суда дежурит несколько нарядов полиции
    Около суда дежурит несколько нарядов полицииФото: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU
    Все кофейни около суда закрыты
    Все кофейни около суда закрытыФото: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU
    Выставлено полицейское усиление
    Выставлено полицейское усилениеФото: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU
    Люди идут вместе с детьми
    Люди идут вместе с детьмиФото: t.me/aisen_nikolaev
    Почтить память собрались десятки якутян
    Почтить память собрались десятки якутянФото: t.me/aisen_nikolaev
    Телебашня в Якутске подсвечена цветами российского триколора
    Телебашня в Якутске подсвечена цветами российского триколораФото: t.me/aisen_nikolaev
    24 марта по всей стране пройдут акции памяти
    24 марта по всей стране пройдут акции памятиФото: Мария Ленц / NGS24.RU
    ПоделитьсяПоделиться

    ФСБ России озвучила новые детали: оружие было приготовлено заранее

    — Ведется работа по выявлению всех обстоятельств террористического акта. Уже установлено, что теракт был тщательно спланирован. Оружие, применявшееся террористами, было заранее приготовлено в тайнике. Расследование теракта продолжается, — говорится в сообщении на официальном сайте ведомства.

    Кинологи с собаками идут в суд
    Кинологи с собаками идут в судФото: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU
    У сотрудников ГИБДД закрыты лица
    У сотрудников ГИБДД закрыты лицаФото: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU
    Станция метро «Молодежная»
    Станция метро «Молодежная»Фото: Дарья Маслакова / MSK1.RU
    На станции метро «Парк Победы» (Солнцевская линия) черные экраны
    На станции метро «Парк Победы» (Солнцевская линия) черные экраныФото: Дарья Маслакова / MSK1.RU
    Фото: Никита Кифорук
    Из свечей получается надпись «Тюмень скорбит»
    Из свечей получается надпись «Тюмень скорбит»Фото: Никита Кифорук
    Фото: Никита Кифорук
    Автозак заехал на территорию суда
    Автозак заехал на территорию судаФото: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU
    События пока никто не комментирует, поэтому непонятно, доставлены в суд обвиняемые в теракте или кто-то другой
    События пока никто не комментирует, поэтому непонятно, доставлены в суд обвиняемые в теракте или кто-то другойФото: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU
    У силовиков в оцеплении автоматы
    У силовиков в оцеплении автоматыФото: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU
    Журналисты с самого утра ожидают начало процесса
    Журналисты с самого утра ожидают начало процессаФото: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU
    Около суда дежурит несколько нарядов полиции
    Около суда дежурит несколько нарядов полицииФото: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU
    Все кофейни около суда закрыты
    Все кофейни около суда закрытыФото: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU
    Выставлено полицейское усиление
    Выставлено полицейское усилениеФото: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU
    Люди идут вместе с детьми
    Люди идут вместе с детьмиФото: t.me/aisen_nikolaev
    Почтить память собрались десятки якутян
    Почтить память собрались десятки якутянФото: t.me/aisen_nikolaev
    Телебашня в Якутске подсвечена цветами российского триколора
    Телебашня в Якутске подсвечена цветами российского триколораФото: t.me/aisen_nikolaev
    24 марта по всей стране пройдут акции памяти
    24 марта по всей стране пройдут акции памятиФото: Мария Ленц / NGS24.RU
    ПоделитьсяПоделиться

    Куда звонить, если не можете найти родных после теракта

    Информация от МВД России.

    Если вы утратили связь с близкими родственниками, потеряли личные вещи и документы в «Крокус Сити» или на прилегающей территории, столичные полицейские просят обращаться в дежурную часть ГУ МВД России по г. Москве по адресу: Петровка, 38 или по телефонам 102, (495) 698-65-88.

    Кинологи с собаками идут в суд
    Кинологи с собаками идут в судФото: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU
    У сотрудников ГИБДД закрыты лица
    У сотрудников ГИБДД закрыты лицаФото: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU
    Станция метро «Молодежная»
    Станция метро «Молодежная»Фото: Дарья Маслакова / MSK1.RU
    На станции метро «Парк Победы» (Солнцевская линия) черные экраны
    На станции метро «Парк Победы» (Солнцевская линия) черные экраныФото: Дарья Маслакова / MSK1.RU
    Фото: Никита Кифорук
    Из свечей получается надпись «Тюмень скорбит»
    Из свечей получается надпись «Тюмень скорбит»Фото: Никита Кифорук
    Фото: Никита Кифорук
    Автозак заехал на территорию суда
    Автозак заехал на территорию судаФото: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU
    События пока никто не комментирует, поэтому непонятно, доставлены в суд обвиняемые в теракте или кто-то другой
    События пока никто не комментирует, поэтому непонятно, доставлены в суд обвиняемые в теракте или кто-то другойФото: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU
    У силовиков в оцеплении автоматы
    У силовиков в оцеплении автоматыФото: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU
    Журналисты с самого утра ожидают начало процесса
    Журналисты с самого утра ожидают начало процессаФото: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU
    Около суда дежурит несколько нарядов полиции
    Около суда дежурит несколько нарядов полицииФото: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU
    Все кофейни около суда закрыты
    Все кофейни около суда закрытыФото: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU
    Выставлено полицейское усиление
    Выставлено полицейское усилениеФото: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU
    Люди идут вместе с детьми
    Люди идут вместе с детьмиФото: t.me/aisen_nikolaev
    Почтить память собрались десятки якутян
    Почтить память собрались десятки якутянФото: t.me/aisen_nikolaev
    Телебашня в Якутске подсвечена цветами российского триколора
    Телебашня в Якутске подсвечена цветами российского триколораФото: t.me/aisen_nikolaev
    24 марта по всей стране пройдут акции памяти
    24 марта по всей стране пройдут акции памятиФото: Мария Ленц / NGS24.RU
    ПоделитьсяПоделиться

    Оператор Иван Поморин уже не раз работал в Crocus City Hall. Вечером 22 марта он в очередной раз вышел на смену, чтобы снять концерт группы «Пикник». Когда за несколько минут до выхода артистов на сцену боевики открыли стрельбу, Иван находился в зале вместе со своей командой и до последнего выводил людей.

    Наши коллеги из MSK1.RU поговорили с Иваном. Оператор рассказал, что произошло в зале, и высказал свое мнение о том, почему погибших так много.

    Дмитрий Бондарев / MSK1.RU

    Кинологи с собаками идут в суд
    Кинологи с собаками идут в судФото: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU
    У сотрудников ГИБДД закрыты лица
    У сотрудников ГИБДД закрыты лицаФото: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU
    Станция метро «Молодежная»
    Станция метро «Молодежная»Фото: Дарья Маслакова / MSK1.RU
    На станции метро «Парк Победы» (Солнцевская линия) черные экраны
    На станции метро «Парк Победы» (Солнцевская линия) черные экраныФото: Дарья Маслакова / MSK1.RU
    Фото: Никита Кифорук
    Из свечей получается надпись «Тюмень скорбит»
    Из свечей получается надпись «Тюмень скорбит»Фото: Никита Кифорук
    Фото: Никита Кифорук
    Автозак заехал на территорию суда
    Автозак заехал на территорию судаФото: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU
    События пока никто не комментирует, поэтому непонятно, доставлены в суд обвиняемые в теракте или кто-то другой
    События пока никто не комментирует, поэтому непонятно, доставлены в суд обвиняемые в теракте или кто-то другойФото: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU
    У силовиков в оцеплении автоматы
    У силовиков в оцеплении автоматыФото: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU
    Журналисты с самого утра ожидают начало процесса
    Журналисты с самого утра ожидают начало процессаФото: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU
    Около суда дежурит несколько нарядов полиции
    Около суда дежурит несколько нарядов полицииФото: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU
    Все кофейни около суда закрыты
    Все кофейни около суда закрытыФото: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU
    Выставлено полицейское усиление
    Выставлено полицейское усилениеФото: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU
    Люди идут вместе с детьми
    Люди идут вместе с детьмиФото: t.me/aisen_nikolaev
    Почтить память собрались десятки якутян
    Почтить память собрались десятки якутянФото: t.me/aisen_nikolaev
    Телебашня в Якутске подсвечена цветами российского триколора
    Телебашня в Якутске подсвечена цветами российского триколораФото: t.me/aisen_nikolaev
    24 марта по всей стране пройдут акции памяти
    24 марта по всей стране пройдут акции памятиФото: Мария Ленц / NGS24.RU
    ПоделитьсяПоделиться

    24 марта по всей стране объявлен общенациональный траур по погибшим. В этом фоторепортаже смотрите, как во всех регионах еще накануне образовались стихийные мемориалы.

    24 марта по всей стране пройдут акции памяти
    24 марта по всей стране пройдут акции памятиФото: Мария Ленц / NGS24.RU
    Кинологи с собаками идут в суд
    Кинологи с собаками идут в судФото: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU
    У сотрудников ГИБДД закрыты лица
    У сотрудников ГИБДД закрыты лицаФото: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU
    Станция метро «Молодежная»
    Станция метро «Молодежная»Фото: Дарья Маслакова / MSK1.RU
    На станции метро «Парк Победы» (Солнцевская линия) черные экраны
    На станции метро «Парк Победы» (Солнцевская линия) черные экраныФото: Дарья Маслакова / MSK1.RU
    Фото: Никита Кифорук
    Из свечей получается надпись «Тюмень скорбит»
    Из свечей получается надпись «Тюмень скорбит»Фото: Никита Кифорук
    Фото: Никита Кифорук
    Автозак заехал на территорию суда
    Автозак заехал на территорию судаФото: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU
    События пока никто не комментирует, поэтому непонятно, доставлены в суд обвиняемые в теракте или кто-то другой
    События пока никто не комментирует, поэтому непонятно, доставлены в суд обвиняемые в теракте или кто-то другойФото: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU
    У силовиков в оцеплении автоматы
    У силовиков в оцеплении автоматыФото: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU
    Журналисты с самого утра ожидают начало процесса
    Журналисты с самого утра ожидают начало процессаФото: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU
    Около суда дежурит несколько нарядов полиции
    Около суда дежурит несколько нарядов полицииФото: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU
    Все кофейни около суда закрыты
    Все кофейни около суда закрытыФото: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU
    Выставлено полицейское усиление
    Выставлено полицейское усилениеФото: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU
    Люди идут вместе с детьми
    Люди идут вместе с детьмиФото: t.me/aisen_nikolaev
    Почтить память собрались десятки якутян
    Почтить память собрались десятки якутянФото: t.me/aisen_nikolaev
    Телебашня в Якутске подсвечена цветами российского триколора
    Телебашня в Якутске подсвечена цветами российского триколораФото: t.me/aisen_nikolaev
    24 марта по всей стране пройдут акции памяти
    24 марта по всей стране пройдут акции памятиФото: Мария Ленц / NGS24.RU
    ПоделитьсяПоделиться

    Доброе утро, мы продолжаем онлайн-хронику теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл». Последние новости этого часа:

    • 24 марта по всей стране объявлен день общенационального траура по погибшим;
    • по последним данным МЧС, при теракте в «Крокус сити холле» пострадали 152 человека, погибли 133. Установлены личности более 50 погибших;
    • в лечебных учреждениях находятся 107 пациентов, из них трое детей. Один ребенок в крайне тяжелом состоянии и два ребенка в тяжелом состоянии. Среди взрослых 15 в крайне тяжелом, 42 — в тяжелом состоянии;
    • на месте трагедии МЧС продолжает разбор конструкций. Используется тяжелая техника;
    • владелец «Крокус Сити Холла» Араз Агаларов впервые прокомментировал теракт. Его слова приводит РБК. По словам Агаларова, террористы зашли в зал не через дверь, а через окно соседнего выставочного центра. Один охранник убит, второй ранен. Это даже не охранники;
    • более 3 тысяч человек пришли сдавать кровь для пострадавших;
    • семьи погибших и пострадавших получат компенсации в размере от 500 тысяч до 3 миллионов рублей;
    • ущерб «Крокус Сити Холлу» в результате теракта может оцениваться в 9,5–11,4 млрд рублей.
    • «Крокус Сити Холл» будет восстановлен;
    • по подозрению в совершении теракта (статья 205 УК РФ) задержаны 11 человек, четверо из них, по данным ФСБ России, были непосредственными исполнителями. Сейчас все находятся на допросе в Следственном комитете;
    • официальных данных о том, кто выступает заказчиком теракта, пока нет.
    • трагедия в «Крокус Сити Холле» стала крупнейшим терактом в России за последние 20 лет.
    Кинологи с собаками идут в суд
    Кинологи с собаками идут в судФото: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU
    У сотрудников ГИБДД закрыты лица
    У сотрудников ГИБДД закрыты лицаФото: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU
    Станция метро «Молодежная»
    Станция метро «Молодежная»Фото: Дарья Маслакова / MSK1.RU
    На станции метро «Парк Победы» (Солнцевская линия) черные экраны
    На станции метро «Парк Победы» (Солнцевская линия) черные экраныФото: Дарья Маслакова / MSK1.RU
    Фото: Никита Кифорук
    Из свечей получается надпись «Тюмень скорбит»
    Из свечей получается надпись «Тюмень скорбит»Фото: Никита Кифорук
    Фото: Никита Кифорук
    Автозак заехал на территорию суда
    Автозак заехал на территорию судаФото: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU
    События пока никто не комментирует, поэтому непонятно, доставлены в суд обвиняемые в теракте или кто-то другой
    События пока никто не комментирует, поэтому непонятно, доставлены в суд обвиняемые в теракте или кто-то другойФото: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU
    У силовиков в оцеплении автоматы
    У силовиков в оцеплении автоматыФото: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU
    Журналисты с самого утра ожидают начало процесса
    Журналисты с самого утра ожидают начало процессаФото: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU
    Около суда дежурит несколько нарядов полиции
    Около суда дежурит несколько нарядов полицииФото: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU
    Все кофейни около суда закрыты
    Все кофейни около суда закрытыФото: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU
    Выставлено полицейское усиление
    Выставлено полицейское усилениеФото: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU
    Люди идут вместе с детьми
    Люди идут вместе с детьмиФото: t.me/aisen_nikolaev
    Почтить память собрались десятки якутян
    Почтить память собрались десятки якутянФото: t.me/aisen_nikolaev
    Телебашня в Якутске подсвечена цветами российского триколора
    Телебашня в Якутске подсвечена цветами российского триколораФото: t.me/aisen_nikolaev
    24 марта по всей стране пройдут акции памяти
    24 марта по всей стране пройдут акции памятиФото: Мария Ленц / NGS24.RU

    ЛАЙК0
    СМЕХ2
    УДИВЛЕНИЕ2
    ГНЕВ5
    ПЕЧАЛЬ9

    Комментарии 27

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    <