Оцепление около Басманного суда и акции памяти: онлайн-хроника третьего дня после теракта в Crocus City Hall

Вечером 22 марта за 10 минут до выступления группы «Пикник» несколько мужчин в камуфляже и с автоматами ворвались в концертный зал Crocus City Hall. Они стали расстреливать зрителей без разбора, а потом подожгли здание. Подозреваемых задержали рано утром на следующий день. Всего ФСБ России пока заявила о причастности 11 человек, четверых из них следствие называет непосредственными исполнителями. Их допрашивают в Следственном комитете. Сейчас в «Крокусе» продолжается разбор завалов, устанавливаются личности жертв. По данным МЧС, при теракте пострадали 152 человека, погибли 133. 24 марта в России объявлен днем общенационального траура. В этой трансляции мы собираем всё, что известно о трагедии.
Еще несколько фотографий с окрестностей Басманного районного суда. Подтянулись силовики со служебными собаками. Время ареста по-прежнему не называется.
Корреспонденты MSK1.RU в режиме реального времени освещают, как траурные акции проходят в столице и других регионах. За всеми событиями можно следить в онлайн-трансляции.
Москва погрузилась в траур.
В Тюмени люди продолжают идти к мемориалу на Цветном бульваре в центре города. Стихийное место памяти всех жертв теракта в «Крокус» в Подмосковье появилось накануне. Сегодня здесь же зажгут свечи, которые выложены в надпись «Тюмень скорбит».
Во двор Басманного суда заехали несколько автозаков. Сейчас там довольно большая зона оцепления: от метро «Красные Ворота» до перекрестка Орликова переулка, передает корреспондент MSK1.RU Дмитрий Толстошеев.
Около Басманного районного суда Москвы, где должен пройти арест обвиняемых в теракте в «Крокус Сити Холле», уже начали собираться журналисты. Здесь же дежурят несколько экипажей полиции, выставляют ограждения. На месте находится корреспондент MSK1.RU Дмитрий Толстошеев. Время начала избрания меры пресечения пока не озвучивалось.
В регионах страны начались акции памяти. В Якутии к мемориалу идут десятки людей. Фотографиями в своем телеграм-канале поделился глава республики Айсен Николаев.
ФСБ России озвучила новые детали: оружие было приготовлено заранее
— Ведется работа по выявлению всех обстоятельств террористического акта. Уже установлено, что теракт был тщательно спланирован. Оружие, применявшееся террористами, было заранее приготовлено в тайнике. Расследование теракта продолжается, — говорится в сообщении на официальном сайте ведомства.
Куда звонить, если не можете найти родных после теракта
Информация от МВД России.
Если вы утратили связь с близкими родственниками, потеряли личные вещи и документы в «Крокус Сити» или на прилегающей территории, столичные полицейские просят обращаться в дежурную часть ГУ МВД России по г. Москве по адресу: Петровка, 38 или по телефонам 102,
Оператор Иван Поморин уже не раз работал в Crocus City Hall. Вечером 22 марта он в очередной раз вышел на смену, чтобы снять концерт группы «Пикник». Когда за несколько минут до выхода артистов на сцену боевики открыли стрельбу, Иван находился в зале вместе со своей командой и до последнего выводил людей.
Наши коллеги из MSK1.RU поговорили с Иваном. Оператор рассказал, что произошло в зале, и высказал свое мнение о том, почему погибших так много.
Дмитрий Бондарев / MSK1.RU
24 марта по всей стране объявлен общенациональный траур по погибшим. В этом фоторепортаже смотрите, как во всех регионах еще накануне образовались стихийные мемориалы.
Доброе утро, мы продолжаем онлайн-хронику теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл». Последние новости этого часа:
- 24 марта по всей стране объявлен день общенационального траура по погибшим;
- по последним данным МЧС, при теракте в «Крокус сити холле» пострадали 152 человека, погибли 133. Установлены личности более 50 погибших;
- в лечебных учреждениях находятся 107 пациентов, из них трое детей. Один ребенок в крайне тяжелом состоянии и два ребенка в тяжелом состоянии. Среди взрослых 15 в крайне тяжелом, 42 — в тяжелом состоянии;
- на месте трагедии МЧС продолжает разбор конструкций. Используется тяжелая техника;
- владелец «Крокус Сити Холла» Араз Агаларов впервые прокомментировал теракт. Его слова приводит РБК. По словам Агаларова, террористы зашли в зал не через дверь, а через окно соседнего выставочного центра. Один охранник убит, второй ранен. Это даже не охранники;
- более 3 тысяч человек пришли сдавать кровь для пострадавших;
- семьи погибших и пострадавших получат компенсации в размере от
500 тысячдо 3 миллионоврублей;
- ущерб «Крокус Сити Холлу» в результате теракта может оцениваться в
9,5–11,4 млрдрублей.
- «Крокус Сити Холл» будет восстановлен;
- по подозрению в совершении теракта (статья 205 УК РФ) задержаны 11 человек, четверо из них, по данным ФСБ России, были непосредственными исполнителями. Сейчас все находятся на допросе в Следственном комитете;
- официальных данных о том, кто выступает заказчиком теракта, пока нет.
- трагедия в «Крокус Сити Холле» стала крупнейшим терактом в России за последние 20 лет.