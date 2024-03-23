Forbes: «Крокус сити холл» был застрахован, речь идет о миллиардах

Концертный зал «Крокус сити холл», где накануне произошел теракт, был застрахован. Об этом 23 марта сообщает Forbes со ссылкой на собственный источник на рынке страхования.



По предварительным оценкам эксперта, сумма ущерба может составить более 10 млрд рублей, пишет издание.



Свою оценку размера причиненного пожаром ущерба дал управляющий директор Российского совета торговых центров Олег Войцеховский. Он назвал цифру до 12 млрд рублей, исходя из 3 тысяч евро на квадратный метр, не считая внешнего благоустройства.



Схожую оценку дал и вице-президент Союза торговых центров Марат Манасян, пишет РИА Недвижимость. Он полагает, что сумма причиненного концертному залу ущерба колеблется в диапазоне 9,5–11,4 миллиарда рублей.

