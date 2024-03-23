Спасатели вручную разбирают завалы железа в «Крокусе»

Спасатели вывезли под 65 кубических метров строительных конструкций из разрушенного «Крокус Сити Холла». Работы ведутся вручную.
МЧС России
Кадры с места теракта МЧС России публикует вечером 23 марта. Начальник столичного управления «Центроспаса» Андрей Туманов сообщил, что тяжелая техника и кран не могут заехать и дотянутся до металлических обломков рухнувшего потолка. Чтобы разобрать завалы, железо надо резать и делать это приходится с помощью ручного инструмента.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщает, что основную часть поисковой операции планируют завершить 24 марта.
Открытое горение ликвидировали почти за сутки.