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    Задержаны предполагаемые террористы

    Спасатели вручную разбирают завалы железа в «Крокусе»

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    2 комментария

    Спасатели вывезли под 65 кубических метров строительных конструкций из разрушенного «Крокус Сити Холла». Работы ведутся вручную.

    МЧС России

    Кадры с места теракта МЧС России публикует вечером 23 марта. Начальник столичного управления «Центроспаса» Андрей Туманов сообщил, что тяжелая техника и кран не могут заехать и дотянутся до металлических обломков рухнувшего потолка. Чтобы разобрать завалы, железо надо резать и делать это приходится с помощью ручного инструмента.

    Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщает, что основную часть поисковой операции планируют завершить 24 марта.

    Открытое горение ликвидировали почти за сутки.

    Террористический акт в «Крокус сити холле» в Красногорске произошел вечером 22 марта. По последним данным, которые публиковала глава RT Маргарита Симоньян, погибли 143 человека. Следственный комитет располагает данными о 133 погибших. Число жертв, вероятно, будет расти по мере разбора завалов. Еще больше сотни человек пострадали.

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    Комментарии 2

    Гость23 Мар 2024 в 20:09
    Может что ценное выищут
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