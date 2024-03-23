    Сейчас

    +3˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +3˚C

    Облачно, Без осадков

    Ощущается как -1

    4 м/с, зап

    746мм

    85%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd92.61eur100.22
    ТЕМА ДНЯ

    Задержаны предполагаемые террористы

    Теракт в «Крокус Холле»

    Поисковый отряд Лиза Алерт: во время теракта погибли двое добровольцев

    1035

    Два добровольца поискового отряда «Лиза Алерт» погибли во время стрельбы и пожара в подмосковном «Крокус сити холле». Оба приехали на концерт из Ульяновской области.

    О гибели соратников сообщается в соцсетях отряда 23 марта — это Олег Павловский с позывным «Гамлет» и Татьяна Абдулова с позывным «Злюка». Они познакомились в Ульяновске, затем переехали в Москву.

    «Олег был связистом в отряде и старшим поисковой группы, товарищем, на которого всегда можно было положиться. Татьяна — замечательная мама, поисковик и в прошлом инструктор Школы «ЛизаАлерт». Их вклад в поиск пропавших оставил след в истории отряда», — сказано в сообщении.

    Официально на вечер 23 марта, спустя почти сутки после теракта, известно о 133 погибших.

    Террористический акт в «Крокус сити холле» в Красногорске произошел вечером 22 марта. По последним данным, которые публиковала глава RT Маргарита Симоньян, погибли 143 человека. Следственный комитет располагает данными о 133 погибших. Число жертв, вероятно, будет расти по мере разбора завалов. Еще больше сотни человек пострадали.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале     «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ7

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    close