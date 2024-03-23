Поисковый отряд Лиза Алерт: во время теракта погибли двое добровольцев

Два добровольца поискового отряда «Лиза Алерт» погибли во время стрельбы и пожара в подмосковном «Крокус сити холле». Оба приехали на концерт из Ульяновской области.

О гибели соратников сообщается в соцсетях отряда 23 марта — это Олег Павловский с позывным «Гамлет» и Татьяна Абдулова с позывным «Злюка». Они познакомились в Ульяновске, затем переехали в Москву.

«Олег был связистом в отряде и старшим поисковой группы, товарищем, на которого всегда можно было положиться. Татьяна — замечательная мама, поисковик и в прошлом инструктор Школы «ЛизаАлерт». Их вклад в поиск пропавших оставил след в истории отряда», — сказано в сообщении.