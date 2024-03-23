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    Задержаны предполагаемые террористы

    Теракт в «Крокус Холле»

    Из отеля, где жили предполагаемые стрелки из «Крокуса», вывезли сотрудников и постояльцев

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    Из отеля «Окружной» на Дмитровском шоссе в Москве, где предположительно проживали стрелки, устроившие теракт в «Крокус сити холле», вывели всех сотрудников и постояльцев. Об этом 23 марта сообщают наши коллеги из Msk1.ru.

    Людей увезли около трех часов дня, сообщает издание, сейчас отель закрыт, а его телефон, проверила «Фонтанка», не отвечает.

    Отель расположен в цоколе обыкновенной пятиэтажки, он обладатель единственной «звезды» и десяти номеров от трехместных категории «люкс» до «стандарт», причем без окна. Сутки проживания в нем обходятся от 2,8 тысячи рублей.

    Несмотря на многочисленные положительные отзывы от постояльцев, у местных жителей отель пользуется дурной славой из-за частых конфликтов, пишет Msk1.ru со ссылкой на жильцов соседних подъездов. «Люди тут живут, которые не вызывают доверия», — поделился местный житель.

    Предположительно в этом отеле в Дмитровском районе Московской области как минимум жил один из задержанных. На допросе через переводчика он назвал свое место обитания «хостелом».

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