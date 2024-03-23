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    ТЕМА ДНЯ

    Задержаны предполагаемые террористы

    Теракт в «Крокус Холле»

    Зритель обезвредил террориста в «Крокусе» во время атаки. Бастрыкин приказал его наградить

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    Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил представить к ведомственной награде мужчину, который обезвредил одного из террористов в «Крокус Сити холле». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

    «В ходе атаки террористов один из присутствовавших в зале проявил беспримерное мужество. Мужчина, пытаясь защитить свою супругу от стрелявших в людей террористов, набросился на одного из них и обезвредил его. Своими активными и решительными действиями он спас жизни окружавших его в тот момент людей», – говорится в сообщении СКР.

    Историю мужчины днем 23 марта рассказали в эфире «России-24». Герой дал интервью, в котором поведал, что хотел защитить супругу. По его словам, в момент атаки террористов увидел в глазах жены ужас и решил, что должен действовать. Мужчина смог разоружить одного из нападавших, когда тот перезаряжал оружие. «Секунда у меня была на размышление. Я оттолкнул жену, а сам обежал его слева, схватился левой рукой за автомат и потянул вниз, а правой рукой стал наносить ему удары по голове. Он стал опускаться вниз, я его левой рукой перехватил за шею и также продолжал наносить удары», – говорит он. Герою на помощь бросился еще один зритель, вместе с которым им удалось «вырубить» боевика. Что было дальше – неизвестно. Лица героя не показали, как и его имени.

    Скорее всего, мужчину наградят медалью «Доблесть и отвага». Ее вручают за самоотверженность, доблесть и отвагу, проявленные в условиях опасной для жизни и здоровья обстановки, в других чрезвычайных обстоятельствах, потребовавших принятия мужественных решений.

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