Зритель обезвредил террориста в «Крокусе» во время атаки. Бастрыкин приказал его наградить

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил представить к ведомственной награде мужчину, который обезвредил одного из террористов в «Крокус Сити холле». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



«В ходе атаки террористов один из присутствовавших в зале проявил беспримерное мужество. Мужчина, пытаясь защитить свою супругу от стрелявших в людей террористов, набросился на одного из них и обезвредил его. Своими активными и решительными действиями он спас жизни окружавших его в тот момент людей», – говорится в сообщении СКР.

