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    Детское издательство «Самокат» приглашает в свой новый домик в Петербурге

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    Потерявший в декабре свое место на Мончегорской улице «Самокат» нашел новое пристанище поблизости. Магазинчик детского издательства откроется в понедельник, 25 марта, по адресу: Кронверкский проспект, 63/31.

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    С начала недели домик будет работать в ежедневном режиме с мероприятиями по вечерам. Например, во вторник, 26 марта, детям предложат собрать собственный редакционный совет и познакомиться с работой издательства (мероприятие для детей старше восьми лет, начало в 18:00). А в пятницу, 29 марта можно будет сочинить макаронические стихи — то есть стихи с использованием шутливо обыгранных заимствований из других языков (мероприятие для детей старше 7 лет, начало в 18:00).

    Торжественное открытие нового магазина состоится в субботу, 30 марта. В этот день книжники планируют провести читки, сделать большой коллаж города, развести огород, написать любовное письмо. Вечером пройдет встреча с писательницей Ниной Дашевской. Мероприятия рассчитаны на детей от четырех до 12 лет.

    Полную программу недели открытия нового домика «Самоката» можно изучить в соцсетях издательства. Все дни в магазине будут действовать специальные скидки.

    Напомним, за несколько дней до Нового года петербургский «Самокат» получил уведомление о выселении из занимаемого им домика на Мончегорской улице. В Смольном обнаружили, что магазин находился в помещении незаконно, хоть и являлся только субарендатором помещения. На переезд выделили один день, поэтому издательство устроило экспресс-распродажу и попросило читателей о помощи.

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