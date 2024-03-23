Детское издательство «Самокат» приглашает в свой новый домик в Петербурге

Потерявший в декабре свое место на Мончегорской улице «Самокат» нашел новое пристанище поблизости. Магазинчик детского издательства откроется в понедельник, 25 марта, по адресу: Кронверкский проспект, 63/31.

С начала недели домик будет работать в ежедневном режиме с мероприятиями по вечерам. Например, во вторник, 26 марта, детям предложат собрать собственный редакционный совет и познакомиться с работой издательства (мероприятие для детей старше восьми лет, начало в 18:00). А в пятницу, 29 марта можно будет сочинить макаронические стихи — то есть стихи с использованием шутливо обыгранных заимствований из других языков (мероприятие для детей старше 7 лет, начало в 18:00).

Торжественное открытие нового магазина состоится в субботу, 30 марта. В этот день книжники планируют провести читки, сделать большой коллаж города, развести огород, написать любовное письмо. Вечером пройдет встреча с писательницей Ниной Дашевской. Мероприятия рассчитаны на детей от четырех до 12 лет.



Полную программу недели открытия нового домика «Самоката» можно изучить в соцсетях издательства. Все дни в магазине будут действовать специальные скидки.

