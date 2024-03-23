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    Директор Ecolines: Автобус из Риги не пропускают в Россию 12 часов «из-за вчерашних событий»

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    В пункте пропуска Шумилкино 12 часов погранслужба держит автобус с пассажирами. Почему не могут «освободить» даже тех, кто уже прошел проверку, «Фонтанке» рассказал генеральный директор Ecolines RUS Андрей Волков. Именно его автобус сейчас стоит в пункте пропуска на границе с Псковской областью.

    Как объясняет Волков, задержка на границе — стандартная практика. Но задержка на 12 часов «связана со вчерашними событиями». Когда автобус въезжает на погранпост, он может покинуть его, только когда принимается решение по каждому пассажиру — пропустить или задержать. На направлениях, где в день проходит больше 10–15 автобусов, тех, кого требовалось долго проверять, высаживали. Они ждали следующего автобуса, а остальные ехали дальше. Так это работало по договоренности между перевозчиками и погранслужбой, например на направлении Ивангород — Нарва.

    «На этом погранпереходе, кроме нас, никого нет, пересаживать пассажиров некуда. Наш автобус следует из Риги через Псков, а не через Нарву, — объясняет Андрей Волков. — И нет никаких оснований в условиях, когда проводится очень серьезная проверка на всех границах, перегружать пассажиров в другой автобус. Они должны быть либо высажены, задержаны и куда-то направлены, либо должны выехать на том транспорте, на котором прибыли. Если автобус так долго стоит, значит, проверка продолжается».

    Директор Ecolines думает, что скоро автобус отпустят: «Вероятно, попался какой-то очень интересный пассажир, по которому возникли серьезные вопросы — куда и с какой целью едет. Ждем, от нас здесь ничего не зависит».

    Как сообщала «Фонтанка», пассажиры автобуса Ecolines стали заложниками усиленных мер безопасности, введенных из-за теракта в «Крокус сити холле». Автобус выехал из Риги в 20:00 22 марта и около часа ночи прибыл на границу. Пропускать транспорт начали лишь около 7 утра — через 6 часов.

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