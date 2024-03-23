Директор Ecolines: Автобус из Риги не пропускают в Россию 12 часов «из-за вчерашних событий»

В пункте пропуска Шумилкино 12 часов погранслужба держит автобус с пассажирами. Почему не могут «освободить» даже тех, кто уже прошел проверку, «Фонтанке» рассказал генеральный директор Ecolines RUS Андрей Волков. Именно его автобус сейчас стоит в пункте пропуска на границе с Псковской областью.



Как объясняет Волков, задержка на границе — стандартная практика. Но задержка на 12 часов «связана со вчерашними событиями». Когда автобус въезжает на погранпост, он может покинуть его, только когда принимается решение по каждому пассажиру — пропустить или задержать. На направлениях, где в день проходит больше 10–15 автобусов, тех, кого требовалось долго проверять, высаживали. Они ждали следующего автобуса, а остальные ехали дальше. Так это работало по договоренности между перевозчиками и погранслужбой, например на направлении Ивангород — Нарва.