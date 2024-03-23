Автобус из Риги в Петербург стоит на границе двенадцатый час. Пассажиров отправляют на дополнительную проверку

Пассажиры автобуса Ecolines стали заложниками усиленных мер безопасности, введенных из-за теракта в «Крокус сити холле». Как рассказала «Фонтанке» 23 марта читательница Алина, путешественники не могут покинуть пункт пропуска Шумилкино уже почти 12 часов.



Автобус выехал из Риги в 20:00 22 марта и около часа ночи прибыл на границу. Однако граница с российской стороны оказалась закрыта. Пропускать транспорт начали лишь около 7 утра — через 6 часов.



По сообщению эстонских СМИ, МАПП Шумилкино на границе с Эстонией закрыли по инициативе России после теракта в «Крокус сити холле». Желающих выехать из России перенаправляли в МАПП Куничина Гора в Печорах. Там начали образовываться очереди.

