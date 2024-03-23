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    Автобус из Риги в Петербург стоит на границе двенадцатый час. Пассажиров отправляют на дополнительную проверку

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    Пассажиры автобуса Ecolines стали заложниками усиленных мер безопасности, введенных из-за теракта в «Крокус сити холле». Как рассказала «Фонтанке» 23 марта читательница Алина, путешественники не могут покинуть пункт пропуска Шумилкино уже почти 12 часов.

    Автобус выехал из Риги в 20:00 22 марта и около часа ночи прибыл на границу. Однако граница с российской стороны оказалась закрыта. Пропускать транспорт начали лишь около 7 утра — через 6 часов.

    По сообщению эстонских СМИ, МАПП Шумилкино на границе с Эстонией закрыли по инициативе России после теракта в «Крокус сити холле». Желающих выехать из России перенаправляли в МАПП Куничина Гора в Печорах. Там начали образовываться очереди.

    После того как границу открыли, лишь 10 пассажиров смогли быстро пройти паспортный контроль и их пустили в автобус. Остальных путешественников отправили на дополнительную проверку. По словам тех, кто смог ее пройти, подозрения вызывали пассажиры с иностранными паспортами, а также те, кто давно не был в России, рассказала Алина. У них смотрят телефоны и проверяют на наличие «украинских и исламских связей». Беседа с каждым, кто попал на дополнительную проверку, длится около получаса. Так что, по оценке пассажиров, чтобы дождаться всех, придется стоять ещё 3–4 часа. Ожидающие в автобусе начинают терять терпение.

    «Уже две собачки сменились. У них отдых и смены. И кормят, и выгуливают. А у нас ни еды, ни воды уже», — говорит Алина.

    «Фонтанка» направила запрос в компанию.

    В справочной службе, куда обратились родственники пассажиров, обещали зафиксировать жалобу и доложить руководству.

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    Комментарии 35

    Гость23 Мар 2024 в 13:53
    Жесть.
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