    Сейчас

    +2˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +2˚C

    Пасмурно, Небольшие дожди

    Ощущается как -1

    3 м/с, зап

    744мм

    98%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd92.61eur100.22
    ТЕМА ДНЯ

    Задержаны предполагаемые террористы

    Виновник ДТП на КАД, из-за которого водителям приходилось объезжать трупы, ушел с места аварии

    6270
    обсудить

    Подозреваемый по уголовному делу о смертельном ДТП спустя несколько часов после аварии сам явился в полицию. Владелец машины был в салоне и погиб.

    Как стало известно «Фонтанке» 23 марта, уголовное дело возбуждено по статье о нарушении ПДД, которое привело к смерти двух человек и было сопряжено с оставлением места аварии.

    Как сообщалось ранее, «Шевроле» врезалась в отбойник на КАД после трех часов ночи накануне. Погибли два человека. К восьми утра тела все еще лежали на дороге.

    Позже выяснится, что оба погибших были пассажирами, а где водитель — неизвестно. По данным «Фонтанки», он пришел в 17-й отдел полиции Калининского района около семи часов вечера и вскоре был задержан. Вероятно, в аварию он попал из-за нетрезвого состояния. Подозреваемому 31 год, он гражданин Белоруссии, приехал в Россию 21 марта.

    Владелец машины был в салоне, «Шевроле» принадлежала 34-летнему жителю Петербурга.

    Из отдела подозреваемого свозили в травму. У него после аварии сломана рука.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    © Фонтанка.Ру
    ЛАЙК3
    СМЕХ3
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ18
    ПЕЧАЛЬ3

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close