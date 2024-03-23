Виновник ДТП на КАД, из-за которого водителям приходилось объезжать трупы, ушел с места аварии

Подозреваемый по уголовному делу о смертельном ДТП спустя несколько часов после аварии сам явился в полицию. Владелец машины был в салоне и погиб.

Как стало известно «Фонтанке» 23 марта, уголовное дело возбуждено по статье о нарушении ПДД, которое привело к смерти двух человек и было сопряжено с оставлением места аварии.

Как сообщалось ранее, «Шевроле» врезалась в отбойник на КАД после трех часов ночи накануне. Погибли два человека. К восьми утра тела все еще лежали на дороге.

Позже выяснится, что оба погибших были пассажирами, а где водитель — неизвестно. По данным «Фонтанки», он пришел в 17-й отдел полиции Калининского района около семи часов вечера и вскоре был задержан. Вероятно, в аварию он попал из-за нетрезвого состояния. Подозреваемому 31 год, он гражданин Белоруссии, приехал в Россию 21 марта.