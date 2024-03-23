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    Задержаны предполагаемые террористы

    Раскрыта кража 20 миллионов из кладовки. В Петербург воры приехали из Курска и Мариуполя

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    По делу о краже 20 миллионов рублей у менеджера в Красносельском районе Петербурга задержаны подозреваемые. Одного нашли в Курской области, второго в Мариуполе.

    О задержании «Фонтанке» стало известно 23 марта, по факту обоих нашли два дня назад. Уроженцу Мариуполя 21 год, его «коллеге» из Курска — 50. Во время обысков изъяты техника и деньги.

    Потерпевшим по делу о краже признан менеджер компании, поставляющей электронные компоненты. 20 миллионов рублей исчезли из кладовки в его квартире на Петергофском шоссе в Петербурге. Следов взлома видно не было.

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