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    Петербуржец заявил о краже 20 млн рублей из кладовки

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    20 миллионов рублей наличными украли из квартиры в Красносельском районе Петербурга. Об этом «Фонтанке» стало известно 18 декабря. Жертвой стал бренд-менеджер компании, поставляющей электронные компоненты.

    42-летний мужчина позвонил в полицию накануне днем. Он заявил, что из его студии на Петергофском шоссе вынесли крупную сумму. Выяснилось, что миллионы хранились даже не в сейфе, а в ящике кладовки. По данным «Фонтанки», в квартире был сохранен порядок, не было и следов взлома. С места были изъяты отпечатки пальцев и обуви.

    Возбуждено уголовное дело по статье о краже в особо крупном размере.

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