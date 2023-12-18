Петербуржец заявил о краже 20 млн рублей из кладовки

20 миллионов рублей наличными украли из квартиры в Красносельском районе Петербурга. Об этом «Фонтанке» стало известно 18 декабря. Жертвой стал бренд-менеджер компании, поставляющей электронные компоненты.



42-летний мужчина позвонил в полицию накануне днем. Он заявил, что из его студии на Петергофском шоссе вынесли крупную сумму. Выяснилось, что миллионы хранились даже не в сейфе, а в ящике кладовки. По данным «Фонтанки», в квартире был сохранен порядок, не было и следов взлома. С места были изъяты отпечатки пальцев и обуви.



Возбуждено уголовное дело по статье о краже в особо крупном размере.

