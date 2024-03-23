Опубликован новый список пострадавших в «Крокусе»

Обновленный список пострадавших в теракте в подмосковном «Крокус сити холле» появился на сайте МЧС России в 10 часов утра 23 марта. В перечне 107 человек, однако пятеро остаются неизвестными.



Данные приводятся по состоянию на 9 часов утра. Ознакомиться со списком можно по ссылке.



По последней официальной информации, известно, что количество погибших достигло 60 человек, в том числе погибли трое детей. В больницах и на амбулаторном лечении находится 121 человек, среди которых трое детей 7, 8 и 11 лет.

