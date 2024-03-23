Открытое горение на НПЗ в Самарской области ликвидировано

Пожарным удалось ликвидировать открытое горение на Куйбышевском нефтеперерабатывающем заводе в Самарской области. Об этом РИА Новости сообщили в правительстве региона утром 23 марта.



Предприятие в ночь на субботу атаковали беспилотники. Локализовали пожар в 6:58 по московскому времени, а ликвидировали открытое горение в 7:16 мск.



По данным губернатора области Дмитрия Азарова, пострадавших и погибших нет. БПЛА атаковали Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод и попытались нанести удар по Новокуйбышевскому НПЗ. В результате атаки на первом заводе произошло возгорание колонны первичной переработки нефти. Атаку по Новокуйбышевскому НПЗ отбили, технологическое оборудование не пострадало.

