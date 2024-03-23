Бывший полицейский, застреливший трех женщин, экстрадирован в Москву из Вьетнама

Обвиняемый в убийстве трех жительниц Подмосковья бывший сотрудник ГИБДД Михаил Борзых экстрадирован в Россию из Вьетнама. Об этом 23 марта сообщает официальный представитель МВД Ирина Волк.
В начале февраля в одном из частных домов Свитино были найдены тела трех женщин с огнестрельными ранениями. Машина хозяйки оказалась угнана, кроме этого пропали другие ценные вещи. В подозреваемых оказался бывший сотрудник ГИБДД Михаил Борзых. О том, что ранее он работал в правоохранительных органах, сообщил источник РИА Новости. Убитая собственница дома возглавляла завод «Термоусаживающаяся изоляционная антикоррозионная лента» и Черноморскую пивоваренную компанию.
Благодаря каналам Интерпола удалось установить, что преступник скрывается во Вьетнаме. Власти страны задержали обвиняемого и приняли решение о его депортации.
«Сегодня в аэропорту Хошимин представители вьетнамских правоохранительных органов передали обвиняемого сотрудникам МВД России», — резюмировала Волк.