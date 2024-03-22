Обвиняемого в жестоком тройном убийстве пенсионерок под Москвой нашли во Вьетнаме. На родине его встретят арестом

Обвиняемый в жестоком убийстве трех пенсионерок в Подмосковье и объявленный в международный розыск экс-полицейский Михаил Борзых задержан во Вьетнаме. В ближайшее время гражданина РФ вернут в столицу.



«[Михаил Борзых] задержан по запросу российского Национального центрального бюро Интерпола и в ближайшее время будет выдан России и доставлен в Москву в сопровождении сотрудников российской полиции», — сообщили в генеральном консульстве РФ в Хошимине, передает РИА Новости в пятницу, 22 марта.