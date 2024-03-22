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    Обвиняемого в жестоком тройном убийстве пенсионерок под Москвой нашли во Вьетнаме. На родине его встретят арестом

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    1 комментарий

    Обвиняемый в жестоком убийстве трех пенсионерок в Подмосковье и объявленный в международный розыск экс-полицейский Михаил Борзых задержан во Вьетнаме. В ближайшее время гражданина РФ вернут в столицу.

    «[Михаил Борзых] задержан по запросу российского Национального центрального бюро Интерпола и в ближайшее время будет выдан России и доставлен в Москву в сопровождении сотрудников российской полиции», — сообщили в генеральном консульстве РФ в Хошимине, передает РИА Новости в пятницу, 22 марта.

    В феврале Тверской суд Москвы заочно выдал санкцию на арест Михаила Борзых. Мужчине предъявили обвинение по двум статьям Уголовного кодекса — «Убийство» и «Незаконный оборот оружия». В тот же день в Москве был задержан один из подозреваемых в тройном убийстве, который мог действовать вместе с Борзых.

    Тройное убийство произошло в деревне Свитино Наро-Фоминского городского округа, где в частном доме обнаружили тела женщин с огнестрельными ранениями. Жертвами преступления стали сестры-близнецы 1956 года рождения и их подруга 1959 года рождения. Из коттеджа пропали наличные на сумму около 200 тысяч рублей, а также автомобиль Mercedes. С карты одной из жертв сняли несколько миллионов рублей. Убийца не тронул бернского зенненхунда, но сторожевая овчарка с участка пропала. По информации прокуратуры Подмосковья, у убитых были также похищены ценные вещи и мобильный телефон. Машину нашли брошенной вдали от места преступления.

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    Комментарии 1

    Гость22 Мар 2024 в 19:07
    Ужас какой,вот хулиган.
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