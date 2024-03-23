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    Теракт в «Крокус Холле»

    Силовики покинули «Крокус Сити Холл» из-за сильного задымления

    1949
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    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
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    Сотрудники СОБР Росгвардии покинули горящее здание «Крокус Сити Холл» из-за сильного задымления. Об этом 23 марта сообщил депутат Александр Хинштейн.

    «Несмотря на пожар, спецназ полностью «отработал» подземный паркинг, 1-й этаж и часть 2-го этажа. Вместе с пожарными выводили раненых, выносили трупы. Парни — настоящие герои!» — написал Хинштейн в своем телеграм-канале.

    На данный момент точное число погибших неизвестно. ЦОС ФСБ давал информацию о 40 жертвах. Число раненых выросло до 145 человек, девять из них находятся в крайне тяжелом состоянии.

    Группа вооруженных людей ворвалась вечером 22 марта в «Крокус Сити Холл», где должен был пройти концерт рок-группы «Пикник». После стрельбы начался пожар. На фоне трагедии в России отменены развлекательные мероприятия, а экстренные службы усилили меры безопасности.

    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU

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    Крокус Сити ХоллТеракт
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    СМЕХ2
    УДИВЛЕНИЕ2
    ГНЕВ3
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