Силовики покинули «Крокус Сити Холл» из-за сильного задымления

Сотрудники СОБР Росгвардии покинули горящее здание «Крокус Сити Холл» из-за сильного задымления. Об этом 23 марта сообщил депутат Александр Хинштейн.
«Несмотря на пожар, спецназ полностью «отработал» подземный паркинг, 1-й этаж и часть 2-го этажа. Вместе с пожарными выводили раненых, выносили трупы. Парни — настоящие герои!» — написал Хинштейн в своем телеграм-канале.
На данный момент точное число погибших неизвестно. ЦОС ФСБ давал информацию о 40 жертвах. Число раненых выросло до 145 человек, девять из них находятся в крайне тяжелом состоянии.
Группа вооруженных людей ворвалась вечером 22 марта в «Крокус Сити Холл», где должен был пройти концерт рок-группы «Пикник». После стрельбы начался пожар. На фоне трагедии в России отменены развлекательные мероприятия, а экстренные службы усилили меры безопасности.