Хинштейн: взрывчатых устройств на парковках у «Крокус Сити холла» не нашли

Росгвардейцы проверили все парковки у «Крокус Сити холла» в Красногорске, где 22 марта произошёл теракт, и не нашли ничего взрывоопасного. Об этом сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн.
тг-канал Александр Хинштейн
Досмотр парковок закончен к полуночи 23 марта. Сотрудники правоохранительных органов продолжают проверять прилегающую территорию. Как рассказал Хинштейн в своём телеграм-канале, задействованы мобильные комплексы «Аракс» и служебные собаки.
Неизвестные мужчины в камуфляже ворвались в здание «Крокус Сити холла» вечером 22 марта перед концертом группы «Пикник» и начали расстреливать людей. По предварительным данным, 40 человек погибли, более ста пострадали. Подробнее о случившемся рассказываем в онлайн-трансляции.