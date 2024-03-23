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    Теракт в «Крокус Холле»

    Хинштейн: взрывчатых устройств на парковках у «Крокус Сити холла» не нашли

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    Росгвардейцы проверили все парковки у «Крокус Сити холла» в Красногорске, где 22 марта произошёл теракт, и не нашли ничего взрывоопасного. Об этом сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн.

    тг-канал Александр Хинштейн

    Досмотр парковок закончен к полуночи 23 марта. Сотрудники правоохранительных органов продолжают проверять прилегающую территорию. Как рассказал Хинштейн в своём телеграм-канале, задействованы мобильные комплексы «Аракс» и служебные собаки.

    Неизвестные мужчины в камуфляже ворвались в здание «Крокус Сити холла» вечером 22 марта перед концертом группы «Пикник» и начали расстреливать людей. По предварительным данным, 40 человек погибли, более ста пострадали. Подробнее о случившемся рассказываем в онлайн-трансляции.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    Александр Хинштейн
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