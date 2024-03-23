Бывший вице-президент Crocus Group Эмин Агаларов: «С корреспондентами говорить пока не готов»

Бывший вице-президент Crocus Group Эмин Агаларов и его отец, владелец компании, находятся на месте трагедии в «Крокус Сити холл». Об этом «Фонтанке» 22 марта сообщил бизнесмен и певец Эмин Агаларов. Комментировать случившееся он не стал.



«С корреспондентами говорить не готов. Пока не до вас», — ответил Эмин журналисту издания.



Вечером 22 марта перед концертом группы «Пикник» в Красногорске неизвестные мужчины в камуфляже ворвались в здание и начали расстреливать людей. В результате, по предварительным данным от ЦОС ФСБ, погибли 40 человек, более сотни получили ранения.

