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    Бывший вице-президент Crocus Group Эмин Агаларов: «С корреспондентами говорить пока не готов»

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    Бывший вице-президент Crocus Group Эмин Агаларов и его отец, владелец компании, находятся на месте трагедии в «Крокус Сити холл». Об этом «Фонтанке» 22 марта сообщил бизнесмен и певец Эмин Агаларов. Комментировать случившееся он не стал.

    «С корреспондентами говорить не готов. Пока не до вас», — ответил Эмин журналисту издания.

    Вечером 22 марта перед концертом группы «Пикник» в Красногорске неизвестные мужчины в камуфляже ворвались в здание и начали расстреливать людей. В результате, по предварительным данным от ЦОС ФСБ, погибли 40 человек, более сотни получили ранения.

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    Крокус Сити ХоллТеракт
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