Больше трехсот пожарных тушат «Крокус Сити холл». Горят почти 13 тысяч квадратных метров

Пожарные продолжают бороться с огнем, охватившим здание подмосковного «Крокус Сити холла» после нападения террористов 22 марта. Кадры с места показывает МЧС России.

Как сообщили в чрезвычайном ведомстве, к тушению привлекли более 320 специалистов и свыше 130 единиц техники. Число вертолетов увеличено до трех. Пожарно-спасательные подразделения работают по повышенному рангу. Огонь распространился на 12 900 квадратных метров. Пожар не локализован.



По предварительным данным центра общественных связей ФСБ, в результате теракта погибли 40 человек, более сотни получили ранения. Подробнее о случившемся рассказываем в онлайн-трансляции.