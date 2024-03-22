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    Больше трехсот пожарных тушат «Крокус Сити холл». Горят почти 13 тысяч квадратных метров

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    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
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    Пожарные продолжают бороться с огнем, охватившим здание подмосковного «Крокус Сити холла» после нападения террористов 22 марта. Кадры с места показывает МЧС России.

    МЧС России

    Как сообщили в чрезвычайном ведомстве, к тушению привлекли более 320 специалистов и свыше 130 единиц техники. Число вертолетов увеличено до трех. Пожарно-спасательные подразделения работают по повышенному рангу. Огонь распространился на 12 900 квадратных метров. Пожар не локализован.

    По предварительным данным центра общественных связей ФСБ, в результате теракта погибли 40 человек, более сотни получили ранения. Подробнее о случившемся рассказываем в онлайн-трансляции.

    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU

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