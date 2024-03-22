В Петербурге из-за трагедии в «Крокус Сити холле» закрываются развлекательные заведения

В пятницу в Петербурге раньше времени закрываются места массового скопления людей. Посетителей эвакуируют не только из торгово-развлекательных центров, но и из камерных мест. Как сообщает «Фонтанке» источник вечером 22 марта, закрыться настоятельно рекомендовали бару «Хроники». А «Севкабель», например, закрывает территорию для посетителей до понедельника.



По данным «Фонтанки», никаких анонимных сообщений о взрывах не поступало. ЧП в Петербурге также не происходило. Закрытие заведений — мера превентивная, необходимая для того, чтобы обезопасить людей. Ранее сообщалось, что в Петербурге усилены меры безопасности после теракта в «Крокус Сити холле».

