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    В Петербурге из-за трагедии в «Крокус Сити холле» закрываются развлекательные заведения

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    В пятницу в Петербурге раньше времени закрываются места массового скопления людей. Посетителей эвакуируют не только из торгово-развлекательных центров, но и из камерных мест. Как сообщает «Фонтанке» источник вечером 22 марта, закрыться настоятельно рекомендовали бару «Хроники». А «Севкабель», например, закрывает территорию для посетителей до понедельника.

    По данным «Фонтанки», никаких анонимных сообщений о взрывах не поступало. ЧП в Петербурге также не происходило. Закрытие заведений — мера превентивная, необходимая для того, чтобы обезопасить людей. Ранее сообщалось, что в Петербурге усилены меры безопасности после теракта в «Крокус Сити холле».

    Вечером 22 марта в «Крокус Сити холл» ворвались вооруженные люди и начали расстреливать людей. После начался пожар. По данным ЦОС ФСБ, по предварительным данным, погибли 40 человек, более сотни ранены.

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