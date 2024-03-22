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    В Crocus Group впервые прокомментировали трагедию в Красногорске

    В пресс-службе компании Crocus Group «Фонтанке» 22 марта сообщили, что на месте работают правоохранительные органы и спасательные службы. Собирается экстренный штаб.

    Crocus Group — владелец концертного зала «Крокус Сити Холл» пока не располагает точной информацией о пострадавших. На все вопросы обещает ответить позже, а пока комментариев не дает.

    Вечером 22 марта в ЦОС ФСБ подтвердили, что в «Крокус Сити холле» произошли стрельба и пожар. Также силовики сообщили об убитых и раненых, без точных цифр. В ведомстве отметили, что все необходимые меры принимаются. Тем временем «Крокус Сити холл» продолжает гореть.

    По данным ФСБ, погибли более 40 человек и более 100 получили ранения.

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