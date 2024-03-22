    Сейчас

    +4˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +4˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 1

    2 м/с, южн

    751мм

    89%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd92.61eur100.22
    ТЕМА ДНЯ

    Стрельба в Crocus City Hall

    Теракт в «Крокус Холле»

    Беглов заявил, что Петербург готов помочь после теракта в «Крокус Сити холле»

    обсудить

    Губернатор Петербурга Александр Беглов выразил соболезнования главе Московской области Андрею Воробьеву и главе городского округа Красногорск Дмитрию Волкову в связи с гибелью людей Подмосковье. Сообщение появилось вечером 22 марта в телеграм-канале градоначальника.

    «Петербуржцы потрясены произошедшей трагедией. Глубокие соболезнования семьям погибших. Скорейшего выздоровления — пострадавшим», — написал он.

    Беглов добавил, что Петербург готов оказать необходимую помощь.

    Вечером 22 марта очевидцы сообщили о стрельбе в концертном зале «Крокус Сити холл», который находится на территории Подмосковья. Инцидент произошел перед концертом группы «Пикник». Директор коллектива сообщил, что музыканты не пострадали. После стрельбы люди стали эвакуироваться, в здании начался пожар. Читайте, что происходит на месте происшествия, в онлайн-трансляции.

    Больше интересных новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    Крокус Сити Холл
    ЛАЙК1
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ2

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close