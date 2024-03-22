Беглов заявил, что Петербург готов помочь после теракта в «Крокус Сити холле»

Губернатор Петербурга Александр Беглов выразил соболезнования главе Московской области Андрею Воробьеву и главе городского округа Красногорск Дмитрию Волкову в связи с гибелью людей Подмосковье. Сообщение появилось вечером 22 марта в телеграм-канале градоначальника.
«Петербуржцы потрясены произошедшей трагедией. Глубокие соболезнования семьям погибших. Скорейшего выздоровления — пострадавшим», — написал он.
Беглов добавил, что Петербург готов оказать необходимую помощь.
Вечером 22 марта очевидцы сообщили о стрельбе в концертном зале «Крокус Сити холл», который находится на территории Подмосковья. Инцидент произошел перед концертом группы «Пикник». Директор коллектива сообщил, что музыканты не пострадали. После стрельбы люди стали эвакуироваться, в здании начался пожар. Читайте, что происходит на месте происшествия, в онлайн-трансляции.