    Сейчас

    +4˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +4˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 1

    2 м/с, южн

    751мм

    89%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd92.61eur100.22
    ТЕМА ДНЯ

    Стрельба в Crocus City Hall

    Теракт в «Крокус Холле»

    Более 10 человек погибли во время стрельбы и взрыва в Crocus City Hall. Что там сейчас творится: прямой эфир

    Корреспонденты MSK1.RU работают на месте трагедии

    14720
    127 комментариев

    Сегодня, 22 марта, в концертном зале Crocus City Hall, который находится в подмосковном Красногорске, произошла стрельба. По предварительным данным, огонь могли открыть три человека в камуфляжной одежде. А сразу после этого что-то взорвалось. На данный момент известно, что более 10 погибли и около 50 получили ранения.

    Сейчас здание Crocus City Hall в огне. Языки пламени видны за несколько километров от места ЧП.

    Известно, что все это произошло в тот момент, когда в Crocus City Hall проходил концерт группы «Пикник». Оперативные службы сообщили, что музыканты не пострадали.

    Сотрудники московского СОБР и ОМОН подняты по тревоге и направляются к Crocus City Hall. Выехал и губернатор Московской области Андрей Воробьев. Корреспонденты MSK1.RU работают на месте трагедии. В прямом эфире показываем, что там творится.

    Все подробности о случившемся можно посмотреть в нашем онлайн-репортаже.

    Самую оперативную информацию о жизни столицы можно узнать из телеграм-канала MSK1.RU и нашей группы во «ВКонтакте».

    Crocus City HallСтрельбаВзрывТрагедияПроисшествия
    ЛАЙК3
    СМЕХ11
    УДИВЛЕНИЕ9
    ГНЕВ26
    ПЕЧАЛЬ31

    Комментарии 127

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    127
    close