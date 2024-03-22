Украинский «Шахтёр» оштрафовал своего футболиста за лайк под постом о победе сборной России

Украинский футбольный клуб «Шахтер» оштрафовал полузащитника сборной Таджикистана Хусрава Тоирова за лайк под постом о победе сборной России в товарищеском матче с Сербией. Об этом в пятницу, 22 марта, сообщает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.
Таджикский футболист подписал контракт с украинским клубом до 2028 года.
Тоиров поставил лайк под постом издания Sports.ru о победе россиян в матче. Позднее игрок убрал свою реакцию.
«Шахтер» заметил реакцию Хусрава Тоирова под постом о победе сборной России. Считаем это недопустимым и позорным поведением. Футболист будет оштрафован на месячную зарплату», — цитирует ТАСС заявление клуба.
Накануне победой сборной России завершился товарищеский матч против Сербии, который проходил 21 марта на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион «Динамо» имени Льва Яшина». Россияне выиграли со счетом 4:0.
Перед матчем почтили минутой молчания память скончавшегося спортивного журналиста и комментатора Василия Уткина.