Украинский «Шахтёр» оштрафовал своего футболиста за лайк под постом о победе сборной России

Украинский футбольный клуб «Шахтер» оштрафовал полузащитника сборной Таджикистана Хусрава Тоирова за лайк под постом о победе сборной России в товарищеском матче с Сербией. Об этом в пятницу, 22 марта, сообщает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.

Таджикский футболист подписал контракт с украинским клубом до 2028 года.



Тоиров поставил лайк под постом издания Sports.ru о победе россиян в матче. Позднее игрок убрал свою реакцию.



«Шахтер» заметил реакцию Хусрава Тоирова под постом о победе сборной России. Считаем это недопустимым и позорным поведением. Футболист будет оштрафован на месячную зарплату», — цитирует ТАСС заявление клуба.

