Российские футболисты разгромили сборную Сербии

Победой сборной России завершился товарищеский матч против Сербии, который проходил 21 марта на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион "Динамо" имени Льва Яшина». Россияне выиграли со счетом 4:0.
На 20-й минуте сборная России заработала пенальти после фола на Данииле Хлусевиче. Антон Миранчук уверенно исполнил
Последний раз Россия и Сербия встречались в ноябре 2020 года. Тогда на групповом этапе Лиги наций УЕФА сборная Сербии разгромила российскую команду со счетом 5:0.
25 марта сборная России в Москве проведет еще один товарищеский матч с командой Парагвая.