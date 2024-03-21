Российские футболисты разгромили сборную Сербии

На 20-й минуте сборная России заработала пенальти после фола на Данииле Хлусевиче. Антон Миранчук уверенно исполнил 11-метровый удар. После этого эпизода защитник сборной Сербии Милан Гаич был удален с поля. На 32-й минуте Максим Осипенко удвоил преимущество российской команды, а на 55-й минуте Алексей Миранчук увеличил счет до 3:0. Четвертый гол забил Иван Сергеев.

Победой сборной России завершился товарищеский матч против Сербии, который проходил 21 марта на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион "Динамо" имени Льва Яшина». Россияне выиграли со счетом 4:0.

Последний раз Россия и Сербия встречались в ноябре 2020 года. Тогда на групповом этапе Лиги наций УЕФА сборная Сербии разгромила российскую команду со счетом 5:0.

25 марта сборная России в Москве проведет еще один товарищеский матч с командой Парагвая.