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    Все ради 30 миллионов? Суд арестовал выбежавшего на поле болельщика в ходе матча Россия — Сербия

    1998
    4 комментария

    Болельщик Максим Десятцкий, который ранее выбежал в центр футбольного поля на матче Россия — Сербия, отправлен под административный арест. Об этом 22 марта сообщают суды общей юрисдикции Москвы в своем telegram-канале.

    официальный телеграм-канал судов общей юрисдикции города Москвы

    Постановление вынес судья Савеловского районного суда Москвы. Мужчина признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 3-й статьи 20.31 КоАП РФ — нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований. Суд назначил ему наказание в виде административного ареста сроком на 13 суток.

    Фото: Официальный телеграм-канал судов общей юрисдикции города Москвы
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    Накануне на стадионе имени Льва Яшина на севере Москвы сборные России и Сербии провели товарищеский матч. В какой-то момент на поле пробрался мужчина в футболке с изображением белорусского треш-стримера Mellstroy, который получил популярность в 2020 году, когда во время прямого эфира избил девушку. Известно, что на жизнь он зарабатывает благодаря рекламе интернет-казино. По сообщению средств массовой информации, стример якобы заявил, что готов выплатить 30 миллионов рублей тому, кто выбежит на поле во время финала Лиги чемпионов в футболке с его логотипом.

    Фото: Официальный телеграм-канал судов общей юрисдикции города Москвы

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    БолельщикФутболФутбольное поле
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