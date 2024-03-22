Россияне смогут заселяться в гостиницы при помощи одного взгляда. Документы разрешат оставить дома

В России заселение в гостиницы станет возможно через Единую биометрическую систему (ЕБС) — одним взглядом. Запуск сервиса в пилотном режиме запланирован на второе полугодие 2024 года, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко, передает РИА Новости 22 марта.



По его словам, такая возможность будет реализована в виде специального сервиса. Нововведение позволит упростить и ускорить процедуру заселения, избегая проверки документов, и решит проблему скопления очередей. После проверки биометрии при помощи планшета или терминала самообслуживания останется только получить ключи от номера.

