Россияне смогут заселяться в гостиницы при помощи одного взгляда. Документы разрешат оставить дома

В России заселение в гостиницы станет возможно через Единую биометрическую систему (ЕБС) — одним взглядом. Запуск сервиса в пилотном режиме запланирован на второе полугодие 2024 года, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко, передает РИА Новости 22 марта.
По его словам, такая возможность будет реализована в виде специального сервиса. Нововведение позволит упростить и ускорить процедуру заселения, избегая проверки документов, и решит проблему скопления очередей. После проверки биометрии при помощи планшета или терминала самообслуживания останется только получить ключи от номера.
Соответствующее постановление уже утвердило правительство России. «Воспользоваться сервисом смогут те, кто зарегистрировал подтвержденную биометрию», — подытожили в аппарате. Сделать это можно в отделениях банков России.
Тем временем проверка личности путем биометрии активно внедряется по всей стране. Так, в январе 2024 года в России зарегистрировали первый брак по биометрическим данным, без паспортов. Первой супружеской парой, использовавшей новые технологии, стали учителя из Воронежской области. Также в текущем году Минцифры намерены разработать сервис, который позволит дистанционно участвовать в судебных заседаниях с использованием биометрии. Технологию могут внедрить и в метро Петербурга для оплаты проезда.