В Купчино со стрельбой мирились после разлада в «бойцовском клубе»

Клуб единоборств не помог выпустить пар во Фрунзенском районе Петербурга. Попытка примирения обернулась стрельбой, участники как в воду канули.
О выстрелах у ТРК «Континент» на Бухарестской улице в службу 112 сообщил прохожий, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР)
По словам очевидца, стрелок убежал, оставив на земле мужчину.
Подоспевшие на место полицейские раненого не застали. Скорая не увозила, самостоятельно за медицинской помощью никто с похожими ранениями также не обращался.
О том, что на пересечении Бухарестской и Салова было неспокойно, свидетельствовали пять найденных гильз.
Несмотря на то, что нет ни пострадавшего, ни заявления от него, полицейским удалось установить предысторию стрельбы. Она привела к клубу единоборств в торгово-развлекательном центре, где днём
Полиция возбудила уголовное дело о хулиганстве.