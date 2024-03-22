В Купчино со стрельбой мирились после разлада в «бойцовском клубе»

Клуб единоборств не помог выпустить пар во Фрунзенском районе Петербурга. Попытка примирения обернулась стрельбой, участники как в воду канули.



О выстрелах у ТРК «Континент» на Бухарестской улице в службу 112 сообщил прохожий, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 22 марта . В среду за час до полуночи он застал спор на трамвайной остановке: ругались четверо, кульминацией стали выстрелы.



По словам очевидца, стрелок убежал, оставив на земле мужчину.



Подоспевшие на место полицейские раненого не застали. Скорая не увозила, самостоятельно за медицинской помощью никто с похожими ранениями также не обращался.

