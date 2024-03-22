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    В Купчино со стрельбой мирились после разлада в «бойцовском клубе»

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    Клуб единоборств не помог выпустить пар во Фрунзенском районе Петербурга. Попытка примирения обернулась стрельбой, участники как в воду канули.

    О выстрелах у ТРК «Континент» на Бухарестской улице в службу 112 сообщил прохожий, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 22 марта. В среду за час до полуночи он застал спор на трамвайной остановке: ругались четверо, кульминацией стали выстрелы.

    По словам очевидца, стрелок убежал, оставив на земле мужчину.

    Подоспевшие на место полицейские раненого не застали. Скорая не увозила, самостоятельно за медицинской помощью никто с похожими ранениями также не обращался.

    О том, что на пересечении Бухарестской и Салова было неспокойно, свидетельствовали пять найденных гильз.

    Несмотря на то, что нет ни пострадавшего, ни заявления от него, полицейским удалось установить предысторию стрельбы. Она привела к клубу единоборств в торгово-развлекательном центре, где днём 18 марта 27-летний посетитель повздорил с незнакомцем. Через пару дней неподалёку от ТРК была назначена встреча для примирения, но мужчины поссорились снова.

    Полиция возбудила уголовное дело о хулиганстве.

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